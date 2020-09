Hockeysæsnen er startet: Premiere med sejr i lokalopgør

Orient Lyngby åbnede turneringen med sejr på 4-0 over Gentofte.

Det var første gang i tre måneder, spillerne skulle i kamp, og mange nye spillere i truppen bidrog til at øge usikkerheden om holdets reelle styrke.

Begge hold startede nervøst, men da Maciej Ferens bragte Lyngby i front på straffeslag, kom der ro over spillet.

Kort efter blev nytilkomne Michel Nagel sendt på banen, og hans første aktion var at splitte Gentoftes forsvar med en aflevering over en halv bane til Oliver Theis Brandt, der scorede til 2-0.

Inden pausen øgede Maciej Ferens til 3-0 på endnu et straffeslag.

Efter pausen tilspillede Gentofte sig til flere chancer, men Orient Lyngby stod godt i forsvaret, og når det brændte på, var Alfred Kramer Hansen på sin plads i målet. Gentoftes pres gav mulighed for kontraangreb, og Michel Nagel afgjorde definitivt kampen med et flot mål til slutresultatet 4-0.

Anders Prasse blev kåret til Man of the Match for sin utrættelige arbejdsindsats.