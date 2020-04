Skuespillerne må lige nu øve hver for sig.

Hobitten afventer: Kasper Holten drømmer om en lykkelig slutning i Ulvedalene

"Vi har mere end nogensinde brug for en fortælling, hvor det gode vinder over det onde," siger instruktør Kasper Holten, der som så mange andre holder vejret i disse dage i håbet om, at opsætningen

Det Grønne Område - 12. april 2020

Efter planen skal Ulvedalene om godt halvanden måned forvandles til et eventyrligt landskab, fyldt med hobbitter, drager og heltemodige gerninger.

"Jeg har glædet mig til den her forestilling i flere år, og vi har mere end nogensinde brug for at lægge vores iPads fra os og komme ud i skoven og se det gode vinde over det onde," siger Kasper Holten, der er instruktør på det Kgl. Teaters ambitiøse friluftsopsætning af Hobbitten i Ulvedalene i Dyrehaven.

Ligesom så mange andre følger han med spænding udviklingen i Danmark i disse Coronatider.

"Vi vil sindssygt gerne spille forestillingen. Og vi prøver at holde os så klar så muligt," siger Kasper Holten.

Læseprøverne startede den 23. marts og havde et lidt andet format end de plejer.

Sammen hver for sig "Vi mødtes på en videokonference til første læseprøve sidste mandag, hvor vi samlede hele holdet og læste stykket igennem. 60 mennesker var vi på virtuelt, og det gik forbløffende godt. Det gav en stærk fornemmelse af de forskellige stemmer og den personlighed skuespillerne tilfører karaktererne. I det hele taget gav det et godt overblik over fortællingen, så foreløbigt spilder vi ikke tiden," siger Kasper Holten.

Dermed ikke sagt, at der ikke er masser af udfordringer, og arbejdsbetingelserne langt fra er optimale.

Ofte kan der f.eks. være noget forsinkelse på lyden under videomøderne.

"Det er klart, når vi skal øve de tætte replikker med et hurtigt replikskifte, og der så er forsinkelse på, så gør det det meget vanskeligt. Endnu værre er det, når komponisten skal forsøge at få flere til at synge samtidig.

Men vi gør hvad vi kan," siger Kasper Holten, der også fortæller, at skuespillerne også får tilsendt små videoer fra forestillingens dukkemager, så de kan øve sig derhjemme.

FAKTA En udfordring ved fortællingen om Hobbitten er, at nogle af figurerne er kæmper, mens andre er dværge eller personer i almindelig højde. Til at løse det har man skabt 400 dukker, der kommer til at indtage meget vigtige funktioner i forestillingen.

Det er Rolf Tengbjerg Hansen, der sammen med Kasper Holten står for instruktion og besjæling af dukkerne, der bliver ført af både skuespillere, statister og heste.

Forestillingen produceres af Det Kongelige Teater i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune. Den skal efter planen spille fra den 22. maj til den 27. juni 2020. 80 frivillige statister indgår i forestillingen, og der er plads til 3600 publikummer hver aften. Scenen er på plads I forhold til de fysiske rammer i Ulvedalene, så var meget allerede etableret inden Danmark lukkede ned. Og nu er der også åbnet op for at folk med udendørs arbejde kan fortsætte med at arbejde. Så det er ikke den tekniske del af forestillingen, der er udfordret. Men produktionen er ramt.

Alligevel er der også optimisme at spore her.

"Vi har oplevet en fantastisk korpsånd. Vi får billeder fra en medarbejder, der sidder og syr på Gandalfs paryk i haven, og en anden har indrettet et rekvisit- og dukkeværksted i redskabsskuret. På den måde gør alle deres bedste for at vi bliver klar. Men det er selvfølgelig svært at skulle indøve store stuntkoreografier som vi plejer.

Efter planen skal prøverne i Dyrehaven starte den 22. april. En måned før den planlagte premiere.

"Lige nu venter vi lige som så mange andre på, hvad statsministeren melder ud efter påske. Det bliver helt afgørende for os. For vi følger selvfølgelig de officielle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne," siger Kasper Holten, og understreger, at Hobbitten kommer til at spille uanset hvad.

"Vi er så langt i forberedelserne. Lige nu satser vi på juni som planlagt. Skulle det blive helt umuligt, så må vi se på om vi kan flytte forestillingen til et senere tidspunkt."

Foreløbigt forsøger alle at bevare optimismen og krydse fingre for en lykkelig slutning.