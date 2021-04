Se billedserie Formand for Hjortekær Grundejerforening, Arne Kraglund, er bekymret for områdets grønne udtryk, hvis det bliver muligt permanent at stille sine skraldespande helt ud til fortovet. Foto: Mikkel Brøgger Petersen Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Hjortekær: Bekymret for at miste grønt udtryk

Rækker af grønne hække kan blive erstattet af skraldespande lige ud til fortovet, frygter Hjortekær Grundejerforening, efter Lyngby-Taarbæk Kommunes opstilling af affaldscontainere.

Det Grønne Område - 29. april 2021 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen

Hos Hjortekær Grundejerforening er man bekymret for, at affaldscontainere, som pludselig dukkede op i 2019, kan være med til at ændre villavejenes grønne udtryk.

Lokalplanen for området i Hjortekær skal netop sikre et grønt udtryk. Det skal blandt andet ske med levende grønt hegn imod vej. Når grundejere har søgt om at opstille for eksempel støjhegn bagved egen hæk, har kommunen konsekvent sagt nej, hvis hegnet stod nærmere end 5 m fra skel, siger grundejerforeningens formand Arne Kraglund og fortsætter:

"Og selv om affaldscontainere er grønne, er de ikke levende. Og de giver ikke et videre grønt udtryk i dén forstand."

Hos Lyngby-Taarbæk Kommune kan man dog ikke genkende billedet af et konsekvent nej fra kommunen, siger centerchef i Center for Udvikling, Plan og Byggesag, Sidsel Poulsen.

"Forvaltningen kan ikke umiddelbart genkende lignende sager hvor grundejere har fået nej til at sætte affaldscontainere op, eller hvor grundejere har fået nej til trådhegn i forbindelse med en hæk," siger hun.

Kommunens finte Affaldscontainerne blev stillet op fire forskellige steder i 2019. Hæk blev ryddet, og skraldespandene stod nu lige ud til fortovet. Til utilfredshed fra en del medlemmer af Hjortekær Grundejerforening, der klagede til kommunen over, at det stred mod lokalplanen.

"Man satte et plankeværk op bagved affaldscontainerne. Det blev påtalt, og plankeværket blev derfor erstattet af et armeringsnet, hvori man har plantet klatreplanter. Så kommunen fortolker, at man nu har grønt hegn mod vejen, og dermed godkendt opstilling af affaldscontainerne imod vej," siger Arne Kraglund.

"Forvaltningen vurderer, at det er i overensstemmelse med lokalplanen at sætte affaldscontainere op på den omtalte ejendom, og der er opsat hæk i forbindelse med det stormaskede armeringsnet," siger Sidsel Poulsen.

Frygt for inspiration Grundejerforeningen frygter nu, at beboere kan blive inspireret af kommunens beslutning.

"Vi er nødt til at genbruge; det har de fleste accepteret. Danner det her nu præcedens, når vi alle sammen skal have en fire-kammer-container, to-kammer-container, have-container og muligvis også pap-container? Hvad hvis man ikke vil se på det, og man sætter dem ud til fortovet," spørger han og fortsætter:

"Skraldemændene skal kunne komme til, så måske ønsker nogle at bryde hækken ned og lave et indhak, hvor man sætter containerne. Forestil dig, hvordan det grønne udtryk bliver," siger han.

"Vi er nødt til at få en klar og ensartet fortolkning af formålet med lokalplanen, nemlig at sikre områdets grønne karakter." siger Arne Kraglund.

Til den bekymring, lyder det fra kommunen:

"Den enkelte skal forholde sig til lokalplanens bestemmelser gældende for den enkelte ejendom. Hvis man har et ønske, der kræver dispensation fra lokalplanen, så skal man sende en begrundet ansøgning," siger Sidsel Poulsen.