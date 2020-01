Hjælp til bilisterne: Når viadukten lukker, bliver skiltningen til Lyngby bedre

Forlængelsen af Firskovvej åbnede før jul, og det betød, at man hurtigt kan komme gennem Lyngby fra Jægersborgvej til Klampenborgvej og videre mod den nordlige del af kommunen.

Men det er der ikke mange, der har fundet ud af. For når man kører på Motorring 3 og vil dreje af på Jægersborgvej, fremgår det ikke, at man rent faktisk kan komme til Lyngby her.

Det bliver der dog ændret på, bekræfter man i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Skiltningen forbedres, og det vil kommunen og Vejdirektoratet sørge for i fællesskab.

Når Viadukten på Buddingevej ved Lyngby Station lukkes for biltrafik, og man således ikke længere kan komme til det centrale Lyngby via Buddingevej, skal der findes andre veje. Den ene er Chr. X's Allé. En anden er Firskovvejs forlængelse. Disse to vejmuligheder er såkaldte 'afværgeforanstaltninger', forklarer Ole Kristiansen, tilsynsførende i vejafdelingen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Vi kan ikke undgå kø og trængsel på vejene. Når vi har et endeligt overblik over afværgeforanstaltningerne i forbindelse med lukningen af viadukten, tager vi fat i Vejdirektoratet for blandt andet at få skiltning og intervaller i lyskryds på plads. Det er entreprenøren, som skal komme med et oplæg. Det sker snart, og det bliver et super godt oplæg," siger han:

"De får ikke lov til at spærre tunnelen, før vi er sikre på, at vi laver så gode afværgeforanstaltninger som muligt. En afværgeforanstaltning er også at vise, hvordan man lettest muligt kommer ind i Lyngby og nemmest til der i Lyngby, hvor de skal hen. Rigtig mange kommer nordfra og benytter Lyngby som en lille genvej mod Bagsværd. Kan vi undgå, at de kører igennem Lyngby, vil det være en kæmpe fordel. Det vil vi meget gerne benytte Vejdirektoratet til også."