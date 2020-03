Det Grønne Område er ved at samle en oversigt over butikker og take aways, der fortsat har åbent. Foto: Signe Steffensen

Hjælp os med listen: Hvilke butikker og take aways holder åbent?

Det Grønne Område samler et overblik over, hvor man i hele kommunen kan købe dagligvarer og færdiglavet mad.

Det Grønne Område - 18. marts 2020 kl. 14:13 Af Lars Schmidt

Mens Lyngby Storcenter stort set er lukket helt ned med kun Føtex, 7-Eleven og apoteket åbent, lige som Magasin er lukket ned, så holder langt de fleste dagligvarebutikker på Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej fortsat åbent. Men barer og cafeer holder lukket.

Stort set alle restauranter har åbent for take away, oplyser Michael Dupont, formand for Lyngby Handelsforening.

Og rigtig mange finder på nye måde at holde fast i salg på, når nu det - især for restauranters og cafeers vedkommende - ikke længere er muligt at have åbent for et spisende publikum.

"Vi blev kåret til årets restaurant i Lyngby og Virum i starten af måneden, så det har været noget af en omvæltning ikke at kunne invitere kunder inden for. Men kundernes sikkerhed står højest, og det tager vi meget alvorligt og overholder alle regler," siger Martin Friis Guldborg, manager hos Frøken Friis i Bondebyen.

Vil skabe overblik Det Grønne Område er i gang med at skabe et overblik over, hvilke butikker der fortsat har åbent i hele kommunen - hvad enten det er det central Lyngby, Sorgenfri Torv, Virum, Lundtofte, Ørholm, Brede og Taarbæk.

Vi har skrevet ud i forskellige grupper på Facebook for at få tilbagemelder til et samlet overblik over, hvor man kan købe dagligvarer og take away-mad.

Send meget gerne en email med tips om åbne steder til lars.schmidt@sn.dk.

Listen, som vi løbende opdaterer, ser lige nu sådan her ud:

ÅBNE BUTIKKER

7-Eleven, Lyngby Storcenter Føtex, Lyngby Storcenter

Kødbilen på Gammelmosevej 119, Kgs. Lyngby: Holder åbent som normalt: Mandag - torsdag 12-18, Fredag 10-18, Lørdag 10-15. Automaten ligger på samme adresse som butikken, og kan betjenes udefra, så man ikke behøver at gå inde i butikken. Den har åbent 24/7

SuperBrugsen, Lyngbygårdsvej

Netto, Lyngbygårdsvej er åbent.

ÅBNE FOR TAKE AWAY DaBasso, italiensk delikatessebutik, Lyngby Hovedgade 74, har åbent for take away mellem kl 11-18 på hverdage og mellem kl 11-15 på lørdage.

Price's Diner, Toftebæksvej 1, er åben for take away alle dage mellem 11.30 og 20.00, 38 42 22 55 eller bestille via Takeout og Just Eat.

Frøken Friis, Nørregade 2,Kgs. Lyngby, Bondebyen, har åben for take away. Bestil på tlf. 61 31 07 16 eller send besked via Facebook

Golden Indian Restaurant, Lystoftevej 52, Brede, åbent for take away og kontaktløs afhentning. Åbent mandag-søndag kl. 16-21

Lagkagehuset ved Magasin, åben for take away

Sticks & Sushi ved Magasin, åben for take away

Homemate ved Magasin, åben for take away

Halifax ved Magasin, åben for take away