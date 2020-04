Børn med ADHD og autisme har med Virum-Sorgenfri Tennisklubs projekt fået mulighed for at dyrke sport i en forening under trygge rammer.

Hjælp Virum-Sorgenfri Tennisklub med at vinde fornem pris

Virum-Sorgenfri Tennisklub er en af ni idrætsforeninger i Danmark, der er nomineret til en DM-titel for sit arbejde med at aktive handicappede børn. Om det bliver klubbens tennishold for børn

Det Grønne Område - 09. april 2020

Igennem det seneste år har ni idrætsforeninger fra hele landet arbejdet på at skabe bedre idrætsmuligheder for børn og unge med handicap. De ni foreninger er udpeget til at deltage i konkurrencen 'DM i rekruttering', og det er nu, vinderen skal findes. Ud over æren medfølger 25.000 kroner.

Virum-Sorgenfri Tennisklub deltager i konkurrencen med projektet TEAM FRED, der er et tennishold for børn og unge med ADHD og autisme.

Udover at oprette et hold i Virum-Sorgenfri Tennisklub lykkedes det i sommer også initiativtageren Mette Rytsel at udbrede projektet til otte andre tennisklubber, så mere end 140 børn fra specialskoler kom ud på tennis- og padelbanerne i løbet af et halvt år.

Virum-Sorgenfri Tennisklub har selv fået 18 nye medlemmer, og i vintersæsonen har også B93, Rødovre og Silkeborg tilbudt børn med ADHD og autisme indendørs tennis i samarbejde med specialskoler.

Team FRED-projektet har modtaget 100.000 kr. fra Jorch's Fond og bliver i næste måned overtaget og videreført af Dansk Tennis Forbund, DGI og Parasport Danmark i forening.

Større selvværd "Det har været en stor glæde at følge børnenes udvikling og inklusion i klubben", fortæller Mette Rytsel.

"Det har været fantastisk at følge denne gruppe børns udvikling og deres interesse for at blive en del af klubben - og ikke mindst at se dem træne på klubbens almindelige hold, deltage i træningsevents sammen med klubbens øvrige børn og nu også efterspørger at komme ud til stævner. Børnene har virkelig forbedret deres fysiske form markant, er blevet rystet sammen som gruppe og har fået styrket deres selvværd".

Du kan stemme Alle har mulighed for at få indflydelse på, om Virum-Sorgenfri Tennisklub skal videre til finalen i 'DM i rekruttering'. Afgørelsen er nemlig todelt og indledes med en afstemning, hvor alle kan stemme på det initiativ, de synes fortjener at vinde. Det kan gøres via dette link: https://surveyhero.com/c/6a77f662, som kan findes på Parasport Danmarks facebook-side eller via forbundets hjemmeside www.parasport.dk.

Afstemningen startede den 3. april og løber frem til den 16. april kl. 23.59. Blandt de tre initiativer, der får flest stemmer, udpeger en jury den endelige vinder af konkurrencen og de 25.000 kroner. Vinderen offentliggøres den 21. april.

De øvrige kandidater er Randers Freja, håndbold, Viborg Svømmeklub, Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening, Viborg Gymnastik-Forening, Svendborg Basketball Club, Silkeborg IF, fodbold, Københavns Idrætsforening For Udviklingshæmmede og Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg.