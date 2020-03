Hjælp: Politiet beder borgerne om hjælp i efterforskning af påsatte brande

En politipatrulje opdagede klokken 06.31 torsdag 12. marts, at der var sat ild til en skraldespand ved et skur i nærheden af Engelsborgskolens boldbaner. Branden var dog ikke værre end, at de selv kunne slukke den.

Men de seneste uger har der også været sat ild til et cykelskur og en container i området omrking Engelsborgskolen.