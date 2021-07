Der er brændstof for hver sætning i 'Hvem slog min far ihjel'.

Historien om et råt liv

Det Grønne Område - 18. juli 2021 kl. 05:30 Af Patrick Søgaard, Stadsbiblioteket Kontakt redaktionen

anbefaling Bogen om Édouard Louis far er en livshistorie på under 80 sider. Et råt liv med fabriksarbejde punkteres af en ulykke, der nærmest pulveriserer faderens ryg. Efter det kan han hverken tjene til dagen og vejen eller sørge for sig selv.

Men hvordan endte han i et arbejde, hvor et menneske kan risikere at blive knust som en bille under en sten? Og hvordan endte han i en situation, hvor sådan en arbejdsskade i praksis betyder enden på et lykkeligt liv?

Det er de spørgsmål, Louis beslutter sig for at besvare i 'Hvem slog min far ihjel' - en titel som ganske sigende ikke sluttes med et spørgsmålstegn.

Èdouard Louis' første bog om sin far og sin opvækst, 'Færdig med Eddy Bellegueule', var en sensation, da den udkom. Men det er i 'Hvem slog min far ihjel', at han finder sit standpunkt, når det kommer til den fattigdom, han har oplevet fra barnsben.

Det handler om strukturerne, konkluderer Louis. Og man kan være enig eller ej, for det er uanset hvad gribende og tankevækkende at se den unge forfatter fægte med sin pen, fordi hele bogen er gennemsyret af én tanke: Ordet kan og må gøre en forskel.

Uforfærdet kritik

Det er sorg og sårbarhed, der er brændstof for hver sætning. Men man sidder til sidst måbende over forfatterens uforfærdethed, når Louis i en kritik af årtiers franske reformer skriver "Jacques Chirac og Xavier Bertrand ødelagde dine tarme" og "Emmanuel Macron tager maden ud af munden på dig".

Den unge mands opgør med sit marginaliserede ophav er efterhånden en genre med adskillige nyklassikere.

I Danmark har vi både Yahya Hassans 'Yahya Hassan', Morten Papes 'Planen' og Thomas Korsgaards 'Hvis der skulle komme et menneske forbi'. I Amerika har de J. D. Vances 'Hillbilly Elegy', og i Frankrig har de Édouard Louis' egen 'Færdig med Eddy Bellegueule'.

Alle fem er som 'Hvem slog min far ihjel' velskrevne milepæle, der sætter både hjerte og hjerne i omdrejninger.

Titel: Hvem slog min far ihjel

Forfatter: Édouard Louis

Udgivelsesår: 2018