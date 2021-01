Herdis fundet i god behold

Mandag aften satte Nordsjællands Politi ind med droner i eftersøgningen af en dement kvinde i 70'erne. Kvinden havde tidligere på dagen forladt sit hjem på Holger Drachmanns Vej i Lyngby i nedtrykt sindstilstand og blev efterlyst i flere lokale grupper. Det var også her, at man sidst på aftenen kunne læse, at hun heldigvis var blevet fundet i god behold, men godt sulten på Nørreport station.