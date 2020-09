Se billedserie Knud Fischer-Møller og Henrik Ølgaard er tovholdere på Kvistens mandretræf i Lyngby. Pressefoto: Jane Gisselmann

Her taler mændene om deres følelser: "Jeg var følelsesmæssigt handicappet"

Kvistens mandetræf er stedet, hvor mænd taler om følelser med mænd, om følgerne af de seksuelle overgreb de har været udsatte for som børn

Det Grønne Område - 19. september 2020

Fortiden indhentede Knud Fischer-Møller, da han som midaldrende blev ramt af heftige PTSD-tilfælde, flashbacks og mareridt.

"Det prægede min dagligdag, jeg plejer at sige, at jeg var følelsesmæssigt handicappet," fortæller han, der ellers ikke havde lidt af fortrængninger i forhold til sine oplevelser af seksuelle overgreb i barndommen.

"Jeg var udsat for det, der kaldes seksuel grooming, jeg blev manipuleret ind i et tillidsforhold til en voksen, der til sidst udnyttede vores forhold til overgreb," forklarer han.

"Jeg skal ikke kunne sige, om der er enkelte ting, jeg havde fortrængt, men ellers havde jeg levet med erkendelsen af at have været misbrugt. Jeg havde været i terapi, men i 40-50-års alderen kunne jeg ikke håndtere det længere. Blandt andet følelsen af skyld og skam, som også rammer ofre for voldtægt. Jeg kom i terapi igen, også i en slags terapi, som svarer til Kvistens," fortæller han.

Svært at tale om følelser Kvisten er en frivillig social organisation, som hjælper voksne kvinder og mænd over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb som barn og ung.

Onsdag handler det kun om mænd, når Kvisten åbner dørene for mandetræf i Lyngby, et åbent og uforpligtende tilbud i hovedstadsområdet til mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Psykoterapeut og frivillig i Kvisten, Henrik Ølgaard, og Knud Fischer-Møller som erfaringsperson er tovholdere. Det er et anonymt tilbud uden krav om tilmelding.

"Det handler meget om, at vores personlige grænser ikke fungerer, fordi opvæksten har været dysfunktionel. Og mænd er ikke opdraget til at tale om følelser, så det er ikke altid lige nemt," siger han om indsatsen for at få misbrugte mænd til at tage imod Kvistens tilbud.

"Vi skaber det åbne frie rum, hvor både mænd, der har været i terapi, og mænd der ikke har, kan spejle sig i hinandens erfaringer. Det frie rum er vigtigt, for mange har i forvejen haft problemer i mødet med systemet," fortæller han, og understreger, at hans egne oplevelser af overgreb som barn blot er en af mange forskellige oplevelser, som mænd har været udsat for.

Du er ikke alene Men at følgerne senere i livet godt kan ligne hinanden.

"Der er mange, som isolerer sig, fordi de ikke kan tåle at være sammen med andre, de selvmedicinerer sig og en tredjedel står uden for arbejdsmarkedet. Spiseforstyrrelser er ret almindeligt og mange diagnoser, som man bliver behandlet for, kan have deres udspring i det chok og de traumer, vi har været udsat for," forklarer Knud Fischer-Møller og nævner skizofreni og ADHD som eksempler.

Kvistens mandetræf i hovedstadsområdet bygger videre på gode erfaringer fra Kvistens mandetræf i Aarhus, der startede i januar 2019 som Danmarks første åbne tilbud til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb.

FAKTA Mandetræf

Kvistens mandetræf er et åbent, anonymt og uforpligtende tilbud uden krav om tilmelding.

Det finder sted i Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk på Rustenborgvej 2A på onsdage i ulige uger kl. 17-19.

Var selv på vej ned Det første mandetræf i hovedstadsområdet fandt sted onsdag i sidste uge, i Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk på Rustenborgvej 2A. Næste træf er onsdag i næste uge.

At det lige blev Lyngby skyldes at terapeuten Henrik Ølgaard er herfra og Knud Fischer-Møller fra Gentofte.

Han ved som sagt godt, at det kan være svært for mænd at tale om følelser, at det er skamfuldt for en mand, at have været udsat for overgreb og være offer.

"Jeg var selv på vej ned, da jeg fik hjælp. Og som en klog mand siger, så er det bedre sent end aldrig. Men samtidig; jo tidligere, jo bedre," slutter han sin opfordring