Artiklen: Her finder du eventyrlige natureventyr for børn

Kommunen har indgået et samarbejde med appen Natureventyr, der tilbyder eventyrlige fortællinger i børnehøjde

Sikahjorten Raffi, der bor i Dyrehaven har brug for hjælp til at finde sin kæreste Silja. Kongens soldater er på jagt, så det kræver både forsigtighed og snilde. Hr tandlæge Sort kan ikke finde frøken tandlæge Hvid i Sorgenfri Slotshave, og Sophie forsvandt ind i et magisk rige, da hun trådte igennem en magisk port i parken ved Sophienholm.