Henriette har selv prøvet det: Foredrag giver indblik i livet for omsorgssvigtede systembørn

'Ama'r Halshug' er Henriette Karlsens hudløst ærlige fortælling om at vokse op på Amager og om hendes opvækst med en alkoholiseret og voldelig mor - med svigt som et grundvilkår," skriver Lyngby-Taarbæk Stadsbibliotek i en pressemeddelelse.

Henriette Karlsen løb allerede som 15-årig barfodet hjemmefra og levede i flere måneder på Christiania, indtil hun blev anbragt på et kommunalt bosted og mistede den sidste gran af tillid til systemet, for her forvandlede tilværelsen sig hurtigt til en endeløs narkofest.

Hendes protest og roman repræsenterer ikke blot et opgør med voksnes druk og fysisk og psykisk vold, men er også et opgør med det velfærdssamfund, der svigtede hende, og er et udtryk for en afmagt over ikke at kunne trænge igennem hos de sociale myndigheder, der ikke troede på hende, skriver biblioteket.