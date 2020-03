Katarina Lindström bliver ny chef hos Hempel. Pressefoto

Hempel får ny kvinde på chefgangen

Det Grønne Område - 10. marts 2020 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1. august 2020 tiltræder Katarina Lindström som executive vice president & chief operating officer hos malingproducenten Hempel. Hun får en central rolle i indfrielsen af Hempels ambition om at fordoble omsætningen, skriver firmaet i en pressemddelelse.

Katarina Lindström tager plads i Hempels Executive Management Board med ansvar for at drive den strategiske agenda inden for operational excellence, innovation og bæredygtighed.

"Jeg er glad for at byde velkommen til en person af Katarinas kaliber til vores globale team," siger Lars Petersson, group president & CEO hos Hempel.

Stejl vækst "Vi er en ambitiøs virksomhed med en stejl vækstkurve. Vores mål er at fordoble omsætningen inden for fem år, og vi er godt på vej. Inden for industrien vil vi være førende i markedsdreven innovation, bæredygtighed og kundefokus, og Katarina bliver som COO en vigtig leder i indfrielsen af det mål."

Som et led i den langsigtede vækststrategi vil Hempel investere betydeligt i innovation og bæredygtighed. Samtidig styrker Hempel forsyningskæden og produktionen særligt i Asien og Stillehavs-regionen. Katarina Lindström bliver ansvarlig for at drive mange af disse initiativer.

Hun har årelang international virksomheds-, ledelses- og produktionserfaring fra mere end 20 år hos Volvo Group. Her havde hun også en række globale senior executive-stillinger både inden for drift og produktledelse. Som arkitekten bag Volvo Groups tilstedeværelse i Asien medbringer hun stor erfaring med at opbygge en styrket produktion i regionen.

