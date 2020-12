Hempel får miljøpris for rejse mod at blive CO2-neutral

"Efter et langvarigt samarbejde har Vestas og Hempel for nylig udvidet deres samarbejde til et strategisk partnerskab med fokus på at udvikle innovative løsninger til overfladebeskyttelse af vindmøller. Som en del af partnerskabet har Hempel udpeget flere initiativer, der kan reducere både CO2 og affald på Vestas fabrik i Pueblo, Colorado. For Hempel er det at forstå kundernes bæredygtighedsudfordringer og levere konkrete, datadrevne forbedringer en vigtig del af virksomhedens kommende vækststrategi, der skal fordoble Hempels størrelse inden for de næste fem år," skriver Hempel selv i en pressemeddelelse.