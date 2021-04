Se billedserie Så har Hempel åbnet sit nye campus i Lyngby. Foto: LARS THORNBLAD

Send til din ven. X Artiklen: Hempel åbner sit nye Campus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hempel åbner sit nye Campus

Hempel åbner nu sin nye kontorbygning og forsknings- og udviklingscenter i Lyngby

Det Grønne Område - 19. april 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Så har der været brug for flyttekasser. Hempel har nemlig åbnet sit nye Campus i Lyngby bestående af en ny kontorbygning og et topmoderne forsknings- og udviklingscenter.

"Vi har glædet os til at flytte ind i Hempel Campus, som er en moderne og international arbejdsplads i et attraktivt arkitektonisk design. Det er skabt ud fra vores vision om at samarbejde i teams og på tværs af funktioner. Vores nye bygninger afspejler vores kultur og skaber de perfekte rammer for, at vi kan realisere vores ambitiøse strategi og vækstmål," forklarer Pernille Fritz Vilhelmsen, chief people & culture officer hos Hempel.

Det nye forsknings- og udviklingscenter skal være et centrum for internationale forskere og bidrage til, at virksomheden kan accelerere og styrke deres udvikling af innovative løsninger nu og fremover. Innovation er et væsentligt element i firmaets nye double impact-strategi.

Unikt Hempel-design Designet af virksomhedens første hovedsæde i 2011 skabte en tydelig forbindelse mellem Hempels identitet, historie og fysiske miljø. Det var inspireret af det mønster, der opstår, når man blander en ny farve i midten af en bøtte maling, der kaldes for en helix-spiral.

"Da vi begyndte arbejdet med Hempel Campus, besluttede vi os for at bygge videre på det eksisterende koncept. Spiralbevægelsen er stadig kernen i Campus-designet og løber fra besøgshallen, gennem atriummet og kommer til udtryk i den femetagers spiraltrappe i den nye kontorbygning. Designet er desuden afspejlet i Hempel-logoets form og flow. Vi ser frem til at kunne byde kunder, samarbejdspartnere og interessenter velkommen på Hempel Campus, når verden engang åbner op igen," fortæller Pernille Fritz Vilhelmsen.

Den nye kontorbygning er designet med bæredygtighed for øje. Der er installeret solpaneler på taget, og yderligere paneler vil blive tilføjet senere i år og i 2022. Tilsammen forventes de at kunne producere 85.000 kWh el om året.

Det nye Hempel Campus består af kontorer, mødelokaler, laboratorier og testfaciliteter og svarer til mere end 26.000 m2 eller mere end 3½ fodboldbaner. Mere end 350 medarbejdere har deres daglige gang på Hempel Campus. Byggeriet af det nye Campus startede i 2017 og omfatter også en eksisterende kontorbygning samt et forsknings- og udviklingscenter. Begge skal moderniseres og ombygges i løbet af 2021. Hele Hempel Campus forventes at stå færdigt i 2022 og er tegnet af Årstiderne Arkitekter, der nu hedder Sweco Architects.