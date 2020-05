Maiken Beltons sag om vold og trusler har været præget af for lang sagsbehandlingstid og utilfredshed med Nordsjællands Politis arbejde. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Har mistet tilliden: Maikens voldssag er eksempel på to problemer for Nordsjællands Politi

For Maiken Belton har en sag om vold og trusler fået hende til at miste tilliden til Nordsjællands Politi.

30. maj 2020

Fra sit første møde med Nordsjællands Politi oplevede Maiken Belton, at hendes anmeldelser om vold og trusler i en sag fra Kgs. Lyngby ikke blev taget seriøst.

"Da jeg indgav anmeldelsen, var det som om, at jeg var skurken. Betjenten var nedladende i måden, hun var på. Hun talte ned til mig, som om jeg havde begået en kriminel handling. Som om jeg var helt galt på den. Hun tog det ikke seriøst. Hun virkede ligeglad," siger hun.

Det blev den første af flere gange i sagsforløbet, hvor Maiken Belton følte sig svigtet af det system, der burde hjælpe hende.

Anmeldelsen om vold indgav hun 29. juli 2019, og to uger senere anmeldte hun truslerne. De to anmeldelser blev behandlet som én sag, og 13. september traf anklagemyndigheden afgørelsen om at opgive sagen.

I november besluttede statsadvokaten, at Nordsjællands Politi alligevel skulle rejse sigtelse i sagen.Statsadvokaten kritiserede i april i år ligeledes Nordsjællands Politis sagsbehandlingstid, som kaldes "urimelig lang".

Sagen kom for retten i slutningen af april i år.

Sagen har fået Maiken Belton til at miste tiltroen til Nordsjællands Politi.

Samtidig illustrerer sagen to problemer, som Nordsjællands Politi kæmper med. Det drejer sig om for lange sagsbehandlingstider og utilfredshed blandt kriminalitetsramte borgere med politiets arbejde.

Uvished forfærdelig Kigger man først på sagsbehandlingstiderne, er Nordsjællands Politi den politikreds med den dårligste sagsbehandlingstid. En sagsbehandlingstid, som overskrider de mål, man har opstillet for at nedbringe den historisk store sagsbeholdning hos politiet.

I en orientering fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets Retsudvalg gør han status på indsatsen for at nedbringe politiets og anklagemyndighedens historisk høje sagsbeholdning. Blandt andet for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

I samtlige af orienteringens opgørelser over sagsbehandlingstider for landets 12 politikredse ligger Nordsjællands Politi dårligst placeret og overskrider de opsatte mål for sagsbehandlingstiden i alle tre opgørelser.

For Maiken Belton var uvisheden og manglen på svar om sagens videre forløb svær at håndtere, fortæller hun.

"Det er forfærdeligt, for man får intet at vide. Jeg mailede og ringede og fik ikke noget svar. Det var først, da jeg skrev til Ombudsmanden, at der skete noget. Uvisheden er forfærdelig, og man bliver nervøs. Det har været én stor rodebutik," siger Maiken Belton.

"Der er ingen tvivl om, at det er beklageligt, at borgerne skal vente længe på en afklaring, hvad enten de er forurettede, pårørende, vidner eller sigtede i en sag. Vi har taget hul på en større mængde sager om særligt personfarlig og økonomisk kriminalitet, som ikke er helt nye, og når disse sager bliver afsluttet, vil de påvirke statistikken for sagsbehandlingstiden i høj grad. Det kan lyde bagvendt, men de høje sagsbehandlingstider er faktisk et udtryk for, at vi har fået behandlet en større del ældre sager," siger politidirektør for Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow, og tilføjer:

"Samtidig vil vi gerne forbedre os på dette punkt, så vores generelle sagsbehandlingstid når det niveau, som vi skylder borgerne. Når det gælder straffesager, har Nordsjællands Politi derfor fra 2020 indført en ambition om, at der højst må gå 60 dage fra en borger anmelder en forbrydelse, til der er taget stilling til, om der skal rejses sigtelse. Derfra må der højst gå yderligere 60 dage fra sigtelse, til der rejses tiltale, eller sagen afgøres på anden vis."

Anledning til eftertanke

Og så er der det med utilfredsheden. For Maiken Beltons oplevelse peger også på et generelt problem med kriminalitetsramte borgeres utilfredshed med Nordsjællands Politi.

Et stort mindretal af borgere, som er offer og anmelder af kriminalitet, er ikke tilfredse med Nordsjællands Politis håndtering af deres sag, viser ny undersøgelse fra Rigspolitiet. Utilfredsheden er større i sager om personfarlig kriminalitet.

Politidirektør Jens-Christian Bülow siger om resultatet af undersøgelsen:

"Det er resultat, som jeg gerne ser forbedret, selvom det bestemt er positivt, at mere end halvdelen af de adspurgte nordsjællandske borgere er tilfredse med os. Men undersøgelsen giver da anledning til eftertanke, for vi er til for borgerne. Derfor skal vi også sørge for, at borgerne føler, at de bliver taget ordentligt imod og at deres sag bliver taget alvorligt," siger han og fortæller, hvordan man får flere tilfredse borgere.

"Vi tror ikke, at der er en bestemt ting, som kan ændre tilfredsheden. Vi tror på, at det er summen af mange forskellige ting. Blandt andet den måde, vi møder borgerne på. Det skal vi opnå gennem det daglige arbejde, lige fra mødet med borgerne på gaden, i telefonen, på politistationen og under sagsbehandlingen. Her skal vi sikre, at borgeren oplever, at vi er til for dem, og at vi tager deres henvendelse alvorligt," siger han.

Kamp med systemet Maiken Beltons sag har blandt andet ført til, at Folketingets Ombudsmand bad Statsadvokaten gå ind i sagen. At Statsadvokaten kritiserede Nordsjællands Politis sagsbehandlingstid i sagen. Og at Nordsjællands Politi skulle rejse tiltale i en sag, hvor sigtelsen oprindeligt var opgivet. Det viser et brev fra Statsadvokaten sendt til Nordsjællands Politi, som Det Grønne Område er i besiddelse af.

FAKTA Tilfredsheds

-undersøgelse

Politiet har siden 2017 undersøgt tilfredsheden blandt kriminalitetsramte borgere. Den seneste undersøgelse giver "panderynker" hos Rigspolitiet, som man skriver i en pressemeddelse.

Det skyldes blandt andet, at på landsplan er 20 procent af borgere, der har været offer for kriminalitet, er utilfredse med politiets håndtering af sagen. Det er især ofre for vold og voldtægt, der oplever, at deres anmeldelse ikke tages seriøst.

Fra Nordsjællands Politikreds har 654 borgere, der er både offer og anmelder, deltaget i undersøgelsen. 58 procent tilfredse med politiets håndtering af deres sag. I sager om personfarlig kriminalitet er tallet 52 procent.

Rigspolitiet oplyser, at på landsplan er tilfredsheden ikke forbedret så hurtigt, som man havde ønsket. Derfor indeholder årets udgave af undersøgelse en dyberegående undersøgelse af tilfredsheden blandt borgere i forskellige slags sager såsom indbrud, vold, tyveri, databedrageri, blufærdighedskrænkelse og voldtægt. "Jeg er rystet og i chok over, at jeg skal udsættes for ikke at blive taget seriøst, og at jeg selv har skullet kæmpe med systemet," fortæller hun.

Det Grønne Område har spurgt Nordsjællands Politi, hvorfor sagsbehandlingstiden var så lang i Maiken Beltons sag. Og hvad man gør for, at det ikke gentager sig. Svaret lyder:

"Det er korrekt, at vi har fået kritik i en sag, og det tager vi altid alvorligt. Nu kigger vi på sagen for at finde ud af, om der er noget, vi kan lære af den med henblik på at undgå, at det sker igen i fremtiden," siger advokaturchef i Nordsjællands Politi, Pernille Langermann-Nielsen, der ikke ønsker at svare på yderligere spørgsmål.

Ingen tiltro For Maiken Belton har sagen betydet, at hun har mistet tiltroen til politiet.

"Jeg har ingen tiltro til Nordsjællands Politi. Det handler om måden, de har håndteret sagen på, og den ligegyldighed udvist over for mig. Det har været som at slå i en dyne. Og hvis man ikke selv havde gjort noget, var der aldrig sket noget. Det er grotesk. Jeg er tom for ord," siger hun og fortæller, hvad der skal til for at genoprette den.

"Tag folks anmeldelser seriøst. Lad være med at spise folk af med ingenting. Oplys folk om deres rettigheder og klagemuligheder, i stedet for at man selv skal bakse med systemet, som om man ikke har nok at kæmpe med i forvejen," siger hun.

Af hensyn til de involverede parter i Maiken Beltons sag, har vi valgt ikke at beskrive den mere detaljeret.