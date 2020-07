Se billedserie Letbanens entreprenører har ryddet trekanten for at gøre plads til en forskydning af Lundtoftegårdsvej. Foto: Kenn Jørgensen

Har kommunal velsignelse: Letbanen fælder massevis af træer

Der skal gives plads til en forskydning af Lundtoftegårdsvej ved Klampenborgvej

Det Grønne Område - 08. juli 2020 kl. 18:20 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge ryddede Letbanens entreprenører stort set trekanten ved Lundtoftegårdsvejs udmunding i Klampenborgvej for træer. Straks efter kommunalbestyrelsens beslutning om at spare så mange af de store egetræer i beplantningsbæltet mod DTU som muligt, fortsatte arbejdet med at give plads til Letbanen ufortrødent.

Grunden til rydningen er, at Lundtoftegårdsvej skal sideforskydes cirka syv meter mod øst på strækningen fra Klampenborgvej til Akademivej for at gøre plads til Letbanen, der svinger op ad Lundtoftegårdsvej efter tankstationen.

Tager diskussionen igen Og Lundtoftegårdsvej skal i hele taget forberedes til at rumme større mængder af trafik.

"Det er jo en konsekvens af kommunens beslutning om at sælge tracéet til byudvikling. Hvad det betyder for træerne på østsiden af Lundtoftegårdsvej har tidligere været diskuteret, men jeg kan godt forstå, hvis diskussionen blusser op nu igen," siger Sigurd Agersnap (SF), der er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

Så sent som i forrige uge offentliggjorde kommunen i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet en oversigt over 'Fældning af træer på den østlige side af Lundtoftegårdsvej'.

Her er den aktuelle træfældning på hjørnet nævnt, ligesom både planlagte og allerede udførte fældninger.

