Har du været her: Smitsom coronavariant i boligblok - alle i området opfordres til test

En smitsom coronavariant er fundet hos en familie på Lundtoftegårdsvej. Alle som har været i området opfordres til at blive testet.

Alle, der har været i området omkring Lundtoftegårdsvej 29-37 og 37a, opfordres til at lade sig teste.

Hvilken af de to smitsomme coronavarianter, der er tale om, er endnu uvist. Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at undersøge tilfældene nærmere.