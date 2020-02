Det er skønt at blive overrasket med farvestrålende tulipaner. Det blev den gode nabo i Lundtofteparken sidste år. Foto: Pernille Borenhoff

Artiklen: Har du et bud: Hvem skal have ugens buket?

Har du et bud: Hvem skal have ugens buket?

Nu er foråret på vej, og det er Det Grønne Område også. Altså på vej ud i kommunen med farven fuld af farvestrålende tulipaner for at hædre en borger, der gør en forskel i hverdagen.

Kender du en, du synes, fortjener en buket blomster og en påskønnelse, så er det nu, at du skal sætte dig til tasterne og sende en mail eller et brev, hvori du begrunder din indstilling. Husk at skrive dit eget telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis det er din indstilling, vi vælger.