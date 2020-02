Lyngby Svane Apotek har i perioder helt udsolgt af mundbind og masker. Foto: AdobeStock Foto: H_Ko - stock.adobe.com

Har du Corona-symptomer, så mød ikke op på apoteket - ring i stedet

Lyngby Svane Apotek har fokus på coronavirus, har stor efterspørgsel på masker og henstiller til, at man ringer i stedet for at møde op, hvis man har symptomer på coronavirus

Det Grønne Område - 28. februar 2020 kl. 11:50

Hvis du har symptomer på og mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19, skal du ikke møde personligt op på apoteket, når du har brug for medicin. Gå i stedet for hjem og ring til lægen. Har du behov for medicin, skal du ringe til apoteket.

Sådan lyder det gode råd fra apoteker Niels Kristensen, Lyngby Svane Apotek.

Har man symptomer som feber, hoste, synkesmerter og vejrtrækningsproblemer og tilmed mistanke om, at det kan være coronavirus, skal man ikke møde personligt op på apoteket for at hente medicin - ligesom man ikke skal møde op hos den praktise-rende læge. Her er det gode råd, at man skal ringe i stedet for. Det samme gælder for apoteksbesøg.

"Hver dag kommer der i gennemsnit 600-800 personer ind ad døren på Lyngby Svane Apotek, og vi har et ansvar for at sikre både kunder og personale imod smitte med COVID-19," siger han i en pressemeddelelse:

"Hvis man er nervøs for at være blevet smittet, og har man brug for medicin, skal man ringe til apoteket og tale med dem om muligheden for at få den bragt ud med apotekets bud eller sendt med posten."

Sundhedsmyndighederne påpeger, at der kan være mistanke om coronavirus, hvis man har symptomerne og har opholdt sig i enten Norditalien, Kina, Singapore, Hongkong, Japan, Sydkorea eller Iran inden for de seneste 14 dage - eller har været i tæt kontakt med en person, der er mistænkt for at være smittet.

Apoteket har de seneste uger oplevet en nærmest eksplosiv efterspørgsel efter mundbind og masker, som i visse andre lande er blevet synlige i gadebilledet som værn mod den nye virus.

"Efterspørgslen har været så stor, at de i perioder er udsolgt og vi har venteliste. Men det forventes, at der vil løbende vil komme nye forsyninger. Desuden er salget af desinficerende gel og servietter mangedoblet inden for den sidste uge," siger Niels Kristensen:

FAKTA Forebyg smitte fra coronavirus



God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre

Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion

Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.









Du kan få generel vejledning hos Sundhedsstyrelsens hotline på tlf. 72 22 74 59. Opkald bliver besvaret mandag - fredag 8.30 - 15.30. Du kan få generel vejledning hos Sundhedsstyrelsens hotline på tlf. 72 22 74 59. Opkald bliver besvaret mandag - fredag 8.30 - 15.30. "God håndhygiejne er det bedste middel mod at blive smittet med en virus, og anbefalingen lyder på hyppig og korrekt håndvask. Er man ikke lige i nærheden af vand og sæbe, kan man benytte håndsprit."

Til gengæld anbefaler de danske myndigheder ikke, at man bruger mundbind eller ansigtsmaske, medmindre man har symptomer på at være smittet med coronavirus eller er i tæt berøring med en smittet person.

Lyngby-Taarbæk Kommune henviser via sin hjemmeside til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der er masser af information om coronavirus