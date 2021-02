Hans Bjerg Pedersen var næstformand i DBU, formand for Divisionsforeningen og Lyngby Boldklub. I dag er han manager for klubbens stærke +65 hold, hvor han kæmper en stadig kamp for ikke at tabe omklædningsrummet. Foto: Lars Schmidt

Hans Bjerg-Pedersens livslange kærlighed til De Kongeblå: Nu udgiver han bog om klubbens 100 år lange historie

Hans Bjerg-Pedersen, der var formand for Lyngby Boldklub i 25 år fra 1973-98, udgiver bog om klubben i forbindelse med jubilæet her i foråret.

Det Grønne Område - 27. februar 2021 kl. 15:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

'De Kongeblå 100 år'. Det er titlen på den bog, som Lyngby Boldklubs forhenværende formand, Hans Bjerg-Pedersen, udgiver i forbindelse med klubben 100-års jubilæum i år.

30. marts 1921 blev Lyngby Boldklub stiftet - efter flere tilløb, som man kan læse i bogens kapitel 'Genesis', der handler om tilblivelsen af klubben - og som Det Grønne Område har fået lov til at bringe.

"Bogen er blevet til ud fra en ambition om ikke blot at give en opremsning af kampe og begivenheder, men et forsøg på at forklare historien ud fra de begivenheder udefra, der har haft størst betydning for udviklingen. Hvorfor skulle der gå næsten 40 år fra 1932, hvor klubben blev sjællandske Ynglingemestre, til der virkelig kom gang i sagerne? Udviklingen i kommunen, den fodboldpolitiske situation, som jeg selv har været en del af, selve spillet og dets love. En ordentlig mundfuld, som jeg håber helt eller delvis er lykkedes. Det bliver så også lidt et fodboldtestamente - men fred være med det," siger Hans Bjerg-Pedersen til Det Grønne Område.

Forfatteren er opvokset i Roskilde, men flyttede i sine tidligere år til Lyngby. Og blev som det naturligste taget med på stadion af sin far.

"Som nævnt i forordet kom jeg på stadion i begyndelsen af 1950'erne som indvandret Roskildedreng med min far for at se LB-RB06. LB tabte 0-8 i snevejr, og så var interessen skabt. De efterfølgende nærmest 70 år har LB været mit omdrejningspunkt for oplevelser, kammeratskaber og selvfølgelig uforglemmelige sejre. Jeg har kendt flere af stifterne, Sophus Andersen, Kaj Mister, Oskar LARSEN m. Fl. Jeg blev meldt ind som 14-årig efter et kompliceret benbrud - der røg den landsholdsplads," griner han.

Hans Bjerg-Pedersen har spillet omkring 600 kampe i Lyngby Boldklub. En enkelt førsteholdskamp blev det til, inden han kastede sig over ledergerningen, der blandt andet bragte ham til tops for bordenden i den magtfulde Divisionsforeningen.

Han startede ledergerningen i Lyngby Boldklub som redaktør af klubbladet Kick Off i 1960'erne og blev siden medlem af Udtagelseskomiteen i 1966, herefter seniorleder og formand for Udtagelseskomiteen i 1969. Næste skridt var formandsposten i Lyngby Boldklub. En post, som Hans Bjerg-Pedersen varetog i 25 år.

Hans Bjerg-Pedersen var formand for Lyngby Boldklub fra 1973-98 og var sammen med flere andre nøglefolk en af de drivkræfterne bag klubbens opstigning til toppen af dansk fodbold i 1980'erne og 1990'erne - en tid, hvor De Kongeblå vandt to danmarksmesterskaber og tre pokaltitler. Han er fortsat den bestyrelsesformand, der med sine 25 år har siddet længst for bordenden som formand i Lyngby Boldklub.

Trænergerningen har han også været beskæftiget med.

"Jeg har vintertrænet lilleputter, og efter at jeg tog dommereksamen på Grønland, har jeg dømt Old Boys og diverse ungdomsstævner. I dag er jeg manager for klubbens sejrrige +65 hold, hvor der er mere end 1.000 førsteholdskampe repræsenteret - og hvor jeg kæmper en hård kamp for ikke at tabe omklædningsrummet," fortæller Hans Bjerg-Pedersen.

Han er ikke kun æresmedlem i Lyngby Boldklub, men også i Divisionsforeningen og har modtaget den eftertragtede Rodepris. De seneste fem år har han siddet i Lyngby Boldklubs jubilæumsudvalg.

Bogen om Lyngby Boldklubs 100 år vil blive solgt igennem Lyngby Boldklubs webshop. Prisen vil være 200 kroner.

