Handicaprådet om kommunens smutter: 'Kritisabelt at kræve ulovlig betaling'

"Jeg kender ikke sagen i detaljer, men dog så meget at jeg kan sige, at jeg finder det kritisabelt at kommunen kunne opkræve ulovlig betaling for rengøring."

Det siger Handicaprådets forman, Ion Meyer, som en reaktion på sagen, hvor kommunen på grund af en procedurefejl ulovligt har opkrævet penge for rengøring hos beboere i to kommunale botilbud.

"Det er kritisabelt, fordi det har ramt en gruppe borgere med handicap, som har særlig krav på at få den hjælp og støtte de har brug for, og fordi det er sket over så lang tid," siger Ion Meyer - og fortsætter: