Handelsforeningen: Køb dine julegaver lokalt i Lyngby

Formand Michael Dupont opfordrer borgerne til at gøre deres julegaveindkøb lokalt, for det har det lokale handelsliv virkelig brug for efter et hårdt år.

Det Grønne Område - 02. december 2020

Julehandelen er skudt i gang, og lokalt håber man, at den næste måned retter op på et år, der om noget har været prøvelsernes år.

Startskuddet var noget mere afdæmpet end tidligere år. Ingen julemarch, ingen storstilet juletræstænding. Men julelysene er der. Juletræet ligeså. Og tager man en slentretur gennem Lyngby Hovedgade, er det tydeligt, at julehyggen har indfundet sig i hjertet af Lyngby. Selv om julen på grund af coronakrisen ikke bliver, som den plejer.

Netop derfor opfordrer formanden for Kgs. Lyngby Handelsforening, Michael Dupont, borgerne til at gøre deres julegaveindkøb lokalt. For det er helt afgørende for det lokale handelsliv.

"Lige som i alle andre byer har Kgs. Lyngby været mærket af covid-19, og byens butikker ser derfor ekstra meget frem til julehandelen i år, da det for flere udgør op til 30 procent af hele årets omsætning. Det er derfor så utrolig vigtigt, at kunderne handler lokalt og dermed støtter op om byen."

Støt byen - køb lokalt Opfordringen kommer ovenpå et år, hvor handelsforeningen flere gange siden coronanedlukningen i foråret har kørt kampagner, hvor man netop har opfordret til at handle lokalt i byens butikker.

Af samme årsag har foreningen har også indført et nyt medlemskab, hvor borgerne har kunnet støtte op om byen, da medlemskabet er gået til at købe gavekort til byens butikker.

For at få sat ekstra fokus på julen i Kgs. Lyngby i år er der også gjort noget ekstra. Ud over det traditionelle juletræ på torvet foran rådhuset er der i år også et juletræ på Kulturtorvet bag ved Magasin og Johannes Fog, lige som der hver lørdag foregår juleaktiviteter i byen primært med julemusik i bevægelse på gader og stræder.

"Det giver også noget andet at besøge Kgs. Lyngby fysisk og se på julebelysningen og de mange flotpyntede julevinduer rundt omkring. Der er garanti for at komme i julestemning, og det kan man ikke opleve på nettet," siger Michael Dupont.

Byens julebelysningen er finansieret af Lyngby-Taarbæk Kommune og Handelsforeningen i tæt samarbejde. Det er medlemmerne af handelsforeningen, der via deres kontingent, betaler for, at Kgs. Lyngby kan lyse op til jul og sprede julestemning i byen.

Byens butikker er meget opmærksomme på at overholde alle retningslinjer, så julehandlen kan foregå trygt og sikkert. Eksempelvis er der i nogle butikker guides, som opfordrer kunderne til at spritte af og holde afstand.

Selv om Michael Dupont opfordrer til, at man bruger byens butikker fysisk, så har han også stor forståelse for, at det ikke er alle, der kan det.

Så her lyder opfordringen, at man køber julegaverne online hos de lokale butikker i stedet for på udenlandske sites, så handlen derved stadig bliver i byen.

