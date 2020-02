Kim Hein Foto: Lasse Schou MEDIABOKSEN

Han skal få de gode ideer ud at blomstre i forretningslivet

Vidensbyen har ansat Kim Hein som Lab Director for det nye Retail-Tech Lab, der åbner i Lyngby Storcenter til april

Det Grønne Område - 29. februar 2020

Det er en erfaren retail- og tech-mand, der skal stå i spidsen for det nye Retail-Tech Lab i Lyngby.

Kim Hein har blandt andet erfaring fra firmaer som YouSee, Flying Tiger Copenhagen, Imerco, Elgiganten og IKEA.

Målet med det nye laboratorium er at øge anvendelsen af ny teknologi i handelslivet og samtidig hjælpe danske iværksættere på vej. Iværksættere med en god idé til branchen fra intelligente alarmer til virtuelle prøverum eller nye betalings- og leveringsløsninger får nu et levende laboratorium at teste i. Projektet er et toårigt udviklingsprojekt støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Vidensbyens direktør MArianna Lubanski forklarer i en pressemeddelelse, at hensigten er at RetailTech Lab i Lyngby skal være en national sandkasse og et udstillingsvindue, hvor det er muligt at inddrage borgere og besøgende i test i tæt samarbejde med forskere, studerende og iværksættere.

Unikt koncept Kim Hein ser frem til at påtage sig sin nye rolle som Lab Director:

"Det her koncept er helt unikt og giver så mange muligheder for Vidensbyen, start-ups, retail-virksomheder og leverandører. Vi skal være limen, som binder start-ups sammen med virksomhederne og sætter skub i udviklingen inden for retail", siger Kim Hein og fortsætter:

"Vi skal være med til at understøtte og udvikle fremtidens retail, samtidig med at vi får hjulpet en masse start-ups på vej. RetailTech Lab skal være en legeplads for innovative retail tech-løsninger, hvor der er højt til loftet, gode råd gives og hvor der er masser af sparring med os og alle andre retail tech-interesserede. Det nye Retail Tech-Lab åbner den 2. april.