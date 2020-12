Se billedserie ?Jeg er så heldig, at dem, der dropper ind, er gode samtalepartnere. Vi har let ved at få det moment, hvor der er kontakt mellem to mennesker, og hvor de taler om noget, der har betydning for os begge og for lytterne,? siger Poul Nesgaard, der som vært bliver assisteret af Lise Benthin Præstgaard. Foto: DR Foto: Danmarks Radio

Han skabte først den dårligste julekalender: Nu laver Poul Nesgaard verdens bedste julekalender

I sit lille lysthus ved Lyngby Sø får Poul Nesgaard hjælp fra en computer og Lise Benthin Præstgaard til at lave en julekalender, hvor omdrejningspunktet er håb i en svær tid

Det Grønne Område - 12. december 2020

Poul Nesgaard har noget med julen. For 40 år siden skabte han sammen med Elith "Nulle" Nykjær Jørgensen en kalender, der er gået over i danmarkshistorien som en af de dårligste julekalendere nogensinde.

Ja måske i virkelighed verdens værste julekalender. I hvert fald den mest udskældte julekalender. Ikke en nisse i miles omkreds. Ingen lys. Ingen glæde.

Kun skuffede børn og harmdirrende forældre, der bombarderede Danmarks Radio med klager.

"Jeg mener selv, at det var en kæmpe succes, der bare var forud for sin tid. Det var en form for meta-tv og en helt ny måde at lege med mediet," siger Poul Nesgaard på den sædvanlige måde, at man ikke helt ved, om det er alvor eller sjov.

Desværre kan man ikke se den mere, for det kunne være skægt at se, om han har ret. Originalbåndene, der ifølge Nesgaard var rasende dyre, blev slettet og genbrugt.

I radioens julekalenderen 2017 forsøgte Anders Lund Madsen at finde de manglende kopier. Men også de er væk.

"Så vi må erkende, at hele kalenderen er væk, og at intet kan ses," siger Poul Nesgaard. Og på den måde er det jo let at påstå, at den var god og forud for sin tid.

I år er det 40 år siden, at den famøse kalender blev sendt i tv. Og det vil kulturdirektør på DR Henrik Bo Nielsen gerne markere.

Og da han tilsyneladende er en frygtløs mand, kontaktede han Poul Nesgaard for at høre, om han ikke ville lave endnu en kalender for Danmarks Radio. Dog ikke på tv, men på P1.

"De ringede til mig for ikke meget mere end en måneds tid siden, og så er der jo grænser for, hvad man kan nå at lave," siger Poul Nesgaard.

Elsker problemer Alligevel er ambitionerne tårnhøje, for han har valgt at kalde kalenderen Verdens Bedste Julekalender.

Men på grund af coronaen har han aftalt med sin chef, at han arbejder hjemmefra. Nærmere bestemt fra sit lille lysthus ved Lyngby Sø.

"Danmarks Radio har så installeret en super computer, der stort set gør hele arbejdet. Den er indrettet på en sådan måde, at den hver dag ringer nogle spændende mennesker op. Helt ud fra en særlig algoritme," siger han.

Nogle taler han med i telefonen, mens andre tilfældigt kommer dumpende ind i lysthuset.

Foreløbig har han været heldig at have talt med blandt andre Poul Dissing, Svend Brinkman, Philip Faber, Puk Damsgaard, Mikael Berthelsen, Lone Frank, Caroline Søborg og Ditte Hansen, der fejrede sin 50 års fødselsdag i radioen og talte om kvindekamp og humor.

Også Puk Damsgaard fandt computerens algoritme frem til.

"Jeg var imponeret over, at computeren kunne ringe helt til Egypten, hvor Puk Damsgaard talte om, hvordan man kan finde freden i sit sind, når bomberne springer. Puk tror på freden, og at man finder den i fællesskabet," fortæller Poul Nesgaard.

John Kørner fortalte til Poul Nesgaard og lytterne, at han elsker problemer, og at han skaber figurer ud af problemerne, som han så stiller i sin vindueskarm.

Og den tanke tiltaler Poul Nesgaard.

"Problemerne gør livet overskueligt og konkret. Livet er dybt fascinerende og i problemer kan man se sig selv, og det er afsæt for al udvikling. Man kan ikke udvikle sig i et uendeligt rum," siger Poul Nesgaard.

14-årige Sofie Villadsen, der er klimaaktivist var gæst i sidste uge, og hun gjorde et stort indtryk på Poul Nesgaard.

"Hun er håbet. Jeg ser lyst i øjnene hos hende, og hun en fort for aler for en ny generation. Det var skønt, at hun lige kom forbi. Og så er hun jo også lokal og spiller tromme i Vedbækgarden," siger han.

Computeren er tankelæser Det fantastiske ved at sidde i lysthuset, er for ham, at han her har ro til at tænke. Men samtidig sker der det magiske, at computeren ligesom kan læse han tanker. Det er der nok mange, der har oplevet med deres egen telefon. Pludselig dukker der reklamer op, som man ikke forstår hvorfra. Og hvorfor.

Men som altid, når Poul Nesgaard har en finger med i spillet, så er det hele meget uforudsigeligt. Og der er en god cocktail af lige dele humor, galskab og alvor.

"Når jeg sidder i lysthuset, så er det noget, der inspirerer computeren og de mennesker, der helt tilfældigt dumper forbi. Den ved, hvad der skal til for at skabe et populært program. Det er noget med algoritmer. Jeg forstår ikke, hvordan den virker, men det er nok alderen," siger den nu 68-årige film- og radiomand, der har været i mediebranchen, siden han som 16 årige lavede et filmselskab med sin storebror og nogle af hans venner. Sammen forelagde de deres film og ideer for chefen for Børne- og Ungdomsafdelingen Mogens Vemmer, der gav dem chancen på tv. Det var i 1968.

Kort efter droppede han ud af Sankt Annæ Gymnasium, sluttede med korsang og helligede sig i stedet DR, hvor fastansat i 1977.

"Jeg tror kun, at det er Jørgen Mylius, der har været ansat længere tid end mig," siger han.

Poul Nesgaard fortæller, at han aldrig havde drømt, at det skulle føre så vidt. At han skulle være rektor for Den Danske Filmskole i 22 år, bestyrelsesmedlem for Det Danske Filminstitut og TV2 og medlem af Det kunstneriske Råd for DR. Og så er han ridder af Dannebrog og adjungeret professor. Blot for at nævne få af hans meritter.

"Jeg forstå dig simpelthen ikke, sagde min far altid. Men mit liv har altid været sådan, at jeg har fået drømmene opfyldt, før end jeg kunne nå at få drømmene. Jeg mener, at noget af det fineste, man kan i livet, er at lade tingene ske og komme til en," siger Poul Nesgaard.

Verdens bedste julekalender kan høres frem til den 24. december på P1 kl. 15.30 eller downloades.