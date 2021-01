Send til din ven. X Artiklen: Han har jagtet pirater og hørt hvalerne synge. Men det spændende liv har også en bagside Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Han har jagtet pirater og hørt hvalerne synge. Men det spændende liv har også en bagside

Flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen og Danmark står de næste fire måneder i front for en international mission i Hormuz. Når han ikke løser opgaver ude i verden, så tager han gerne plads på lægterne på Lyngby Stadion og sætter tænderne i en lokal delikatesse

Det Grønne Område - 30. januar 2021 kl. 11:41 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

"Jeg tror, at vi af og til glemmer, at forsvaret, der løser helt afgørende opgaver, består af mennesker, der bor i helt almindelige huse, har familier og kommer fra almindelige byer. Det, synes jeg, at vi skylder de ansatte at skønne på. Carsten, der kan være din nabo, er faktisk så dygtig, at man betror ham og det danske forsvar en så vigtig opgave."

Carsten hedder Fjord-Larsen til efternavn. Og det er mænd som ham, at forsvarsminister Trine Bramsen gerne vil give et ansigt, som hun siger til Det Grønne Område.

For Carsten Fjord-Larsen er foruden af være flotilleadmiral og næstkommanderende i Søværnet netop 'nogens nabo'. Og han bor i et helt almindeligt hus, på en helt almindelig vej, hvor han i sin have kan høre, når Lyngby Boldklub scorer. Og det betyder meget for ham.

"Både min hustru og jeg har årskort til boldklubben, og jeg læste vist også for nylig, at Lyngby-pølsen igen er blevet kåret til årets bedste. Det glæder mig," siger Carsten Fjord-Larsen, som avisen taler med på en ganske udmærket forbindelse fra Abu Dhabi, hvor han som flotilleadmiral - og dermed næstkommanderende i det danske søværn - de kommende fire måneder skal stå i spidsen for den europæiske mission EMASOH.

"Danmark er blevet valgt til at stå i front for så vigtig en mission, og det viser, hvor dygtige ledere vi har. Vi har lige være med en fregat i området i fire måneder. Og den tilgang vi havde, hvor vi nedtrapper konflikter og ikke optrapper, er blevet set af vores naboer. Det kræver professionalisme og stort overblik og er baggrund for, at vi har fået ledelsen og har sendt Carsten afsted," siger Trine Bramsen videre.

Et let fodaftryk I alt tyve mænd og kvinder - heraf er de 12 danske - skal sørge for, at handelsskibene kan færdes sikkert gennem Hormuz-strædet, der forbinder Den Persiske Bugt og Omanbugten med adgang til Det Arabiske Hav mod sydøst.

"90 procent af de varer, du køber, hvis du går ned i Netto, er kommet til Danmark via vandvejen, og derfor er det utroligt vigtigt, at vi sikrer, at skibene kan færdes trygt på havene," siger Carsten Fjord-Larsen.

Han og holdet kom til flådestationen i de Forenede Arabiske Emirater for små to uger siden, og efter en isolationsperiode på 11 dage grundet landets coronarestriktioner, var han netop blevet 'frigivet' i fredags, hvor Det Grønne Område talte med ham.

"Vores formål er at være til stede med, hvad vi kalder et let fodaftryk. Via vores tilstedeværelse sender vi signal til skibsfarten og fortæller, at vi er her. Ikke for at gå imod nogen, men for at varetage skibsfartens interesser. En del af opgaven er at se, hvad der sker, og hvordan de forskellige kyststater i område reagerer," siger han.

Fra flådebasen og hovedkvarteret i Abu Dhabi overvåger de kysttrafikken, ligesom de har mulighed for at sende fly, helikopter og fregatter afsted.

"Vi håber at afskrække dem, der pønser på ulovlige handlinger. Som udgangspunkt er vi neutrale. Det er vedtaget, at vi skal være deeskalerende, og vi er meget åbne om vores tilstedeværelse dernede. Det er mit indtryk, at man godt ved, at vi er her for at passe på," siger han.

Ifølge ham, er der lige nu en stabil situation.

"Men tingene kan udvikle sig. Vi er mange aktører hernede. Vores fokus er, at handelsskibe ved, at vi er her," siger han.

Med Dannebrog i Grækenland Carsten Fjord-Larsen har været hele verden rundt, siden han tilbage i 1982 besluttede sig for, at karrierevejen skulle være på havet.

Han har patruljeret og jagtet pirater ud for Somalias kyst, beskyttet Gibraltarstrædet i kølvandet på 9/11 og krigen i Afghanistan, hvor terrorangreb kunne ramme Europa også fra vandsiden.

EMASOH EMASOH har til formål at skabe tryghed og sikkerhed for den globale skibsfart i Hormuz-strædet.



Missionen blev iværksat på baggrund af en række sikkerhedsmæssige hændelser i 2019, hvor kommercielle skibe bl.a. blev udsat for angreb med sprængladninger.



Foruden Danmark er Frankrig, Belgien, Holland, Grækenland, Portugal, Italien og Tyskland en del af EMASOH.



Udover fregatten og dens besætning har bidraget også bestået af militærpoliti, maritime specialstyrker samt en Seahawkhelikopter fra Flyvevåbnet.



Danmark har netop overtaget ledelsen af missionen. EMASOH har til formål at skabe tryghed og sikkerhed for den globale skibsfart i Hormuz-strædet.Missionen blev iværksat på baggrund af en række sikkerhedsmæssige hændelser i 2019, hvor kommercielle skibe bl.a. blev udsat for angreb med sprængladninger.Foruden Danmark er Frankrig, Belgien, Holland, Grækenland, Portugal, Italien og Tyskland en del af EMASOH.Udover fregatten og dens besætning har bidraget også bestået af militærpoliti, maritime specialstyrker samt en Seahawkhelikopter fra Flyvevåbnet.Danmark har netop overtaget ledelsen af missionen. "Det var en anspændt situation og chokket fra 9/11 var ikke væk. Vi vidste ikke, hvor terroristerne ville slå til næste gang. Så vi sejlede med ladte våben gennem Gibraltar. Det var en anderledes situation dengang," siger Carsten Fjord-Larsen.

I fire år cruisede han rundt i Atlanterhavet og Biscayen i en ubåd "Det var fantastisk. Det er så stille. Du kan høre hvaler og hajer, for båden sejler på batteri og er lydløs", og så har han holde et vågent øje med Østblokkens fartøjer i Østersøen under den kolde krig.

Men en stor del af flåden opgave er også at sejle patruljebåde i danske farvande.

"Vi holder øje med danske interesser på havet. Vi sørger for, at andre staters skibe ikke krænker vores suverænitet, og at andre nationer ikke udnytter vores ret til undergrunden. Vi støtter desuden politiet og toldvæsenet til søs," siger han.

Som leder af en korvet med en 100-mand stor besætning fulgte han Dannebrog på et officielt besøg i Grækenland i 2006.

"Det var en meget stor oplevelse. Dronningen selv er vokset op på Dannebrog, og hun ved blandt andet via sin far, hvad Søværnet er. Vi var inviteret med til statsmiddag og oplevede atmosfæren på et statsbesøg og havde Dronningen og Prins Henrik på besøg. Det giver lige et ekstra krydderi på sådan en tur, og noget man sjældent får lov til at prøve," siger han.

En meget stor del af arbejdet til søs bliver brugt på øvelser.

"Det er nødvendigt at træne mange dage om året. Det skal være som et urværk, der spiller. Den vedholdende træningsindsats og Nato- samarbejdet er helt unikt. At så mange lande er enige om procedurer, betyder også, at når vi kommer herned, så klikker vi bare. Det er en af de store frugter, vi høster," siger Carsten Fjord-Larsen.

Fra Hvide Sande til LTK Carsten er vokset op i Hvide Sande. Og tidligt drømte han om en levevej på havet. Ikke som fisker, men i handelsflåden.

"Men da jeg fandt ud af, at man skulle være væk hjemmefra i op til 10 måneder ad gangen, var det noget for mig. Samtidig fandt jeg ud af, at der var noget, der hed Søværnet, og at man kunne få en billig bolig, hvis man søgte ind. Det tiltalte mig mere," griner han over telefonen.

Der gik dog ikke lang tid, førend han flyttede til Virum, hvor han boede de følgende ti år. Efter atter et par år i Nyboder vendte han tilbage til Lyngby-Taarbæk.

"Jeg flyttede sammen med min nuværende kone i Nyboder, og i 2004 rykkede vi til Fuglevad, og her har vi boet lige siden," siger han.

Til trods for, at han har set alle verdens have, så har han og familien aldrig været i tvivl om, at det er her i kommunen, at de hører hjemme.

"Vi kan godt lide årgangen, husene er fra. Alt det grønne. Det er jo helt exceptionelt. Vi er meget begejstrede for Lyngby centrum, og at skolerne er gode, vidste jeg fra min ældste datter. Vi har haft børn på Fuglsanggårdskolen, Virum Skole og nu går vores yngste i 2. g på Virum Gymnasium," siger han og til avisen store glæde tilføjer, at han altid læser Det Grønne Område.

"Men som regel når jeg det først om lørdagen," siger han.

Bagsiden af medaljen Carsten Fjord-Larsen fortæller, at han tit har sagt til sig selv - og til andre - at det nu er sidste gang, at han tager ud.

"Men det er er svært, for det er det, vi lever og ånder for. Vi kommer ned til noget nyt, men rutinerne kører bare," siger han. Og man noterer sig fællesskabsfølelsen, når han siger 'vi' og ikke jeg'.

Men som med alting er der også en bagside af medaljen. Fødselsdagen, juleaftener og mindedage, som man ikke har deltaget i. Sygdomme i familien, hvor man ikke har kunnet være der og lægge en kold klud på panden af barnet, ligesom han har misset helt almindelige hverdagsting som skole-hjem-samtaler, vennebesøg og ture i biografen.

"Det er dem derhjemme, der må tage et ekstra slæb. Det er afgørende, at det kan hænge sammen derhjemme, og at de holder gang i det. Det er et stort afsavn og altid svært at sige på gensyn, vi ses om fem måneder.

Men når vi kommer ud, så fokuserer vi 100 procent på det nye. Uanset alder så ved man godt, at det er de pårørende, der skal have en kæmpe kredit. På den ene side glæder du dig til at komme ud og tage opgaven og på den anden side, så bliver jeg aldrig helt voksen til at sige farvel," siger den nu 59-årige Carsten Fjord-Larsen.

De sociale meder gør, at man kan se hinanden oftere. Og det er ifølge ham fantastisk, men det har også sin bagside.

"Da vi sejlede i Somalia var der en, der talte med konen, som fortalte, at vaskemaskinen var gået i stykker. Det var en lille ting, men dråben, der for ham fik bægeret til at flyde over. Og her er det godt, at vi har hinanden, så man lige kan give lidt psykologisk førstehjælp," siger han.

Og tilføjer:

"Det er vigtigt, at man har en forståelse af, at det er et livsvilkår, når man er i Søværnet. Fravær er den del af dét, der kommer med."

Det han glæder sig til, når han atter er hjemme, er ikke mindst måltiderne med den stadig hjemmeboende yngste datter. Til Øresund, fodboldkampene, vennerne og gåturene i området.

"Jeg holder meget af hverdagen," siger Carsten Fjord-Larsen, der med smil i stemmen fortæller, at "det er rasende koldt hernede. Blå himmel og kun 22 grader."