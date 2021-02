Hærværk mod letbane-udstyr

Både natten til torsdag og fredag er der blevet udøvet hærværk mod de varmekanoner, der lige nu er sat op for at holde udstyret til ledningsomlægning frostfrit

"Varmekanonerne er sat op for at holde udstyret frostfrit. Hærværket betyder, at noget af udstyret frøs til, hvilket gør arbejdet sværere at udføre. For at forhindre gentagelser - eller opdage nye tilfælde af hærværk i tide - indsættes fremover vagter i området," fortæller Klaus Kristiansen, der er presseansvarlig i Lyngby-Taarbæk Forsyning.