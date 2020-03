Artiklen: Håndbold-damer er et mulehår fra 1. division

Med en sikker sejr på 23-18 over Tved ligger Lyngby på en suveræn førsteplads

Lyngby Håndbold Klubs damer cruiser usvigeligt sikkert igennem 2. division. Sejrsstimen bare fortsætter og fortsætter med 22-21 over Ydun, 24-15 over Roskilde og senest 23-18 over Tved.