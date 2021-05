Håbet om en billet til OL lever stadig i Lyngby Kanoklub

Så ansvaret var lagt på Frederikke Matthiesen, Victor Aasmul, Philip Knudsen, Astrid Reinholdt og Simon Schuldt-Jensen.

Der var olympiske muligheder i et par klasser, og her viste Simon Schuldt-Jensen og makkeren fra Silkeborg, Morten Graversen, så stor styrke, at de skal til Continental Qualifier Regatta i Szeged, Ungarn, den 12.-13. maj, hvor kravet er sejr, hvis turen skal fortsætte til Tokyo.

Frederikke Matthiessen roede sig til to fjerdepladser på henholdsvis 200 og 500 meter, og på begge distancer kom en forhåndsudtaget OL-roer efter hende. Så hun har stadig en pæn chance for at blive udtaget til OL-firerkajakken.

Victor Aasmul viste super form ved at blive nummer to på 500 meter enerkajak inden for samme sekund som Rene Holten Poulsen fra Maribo. Rene Holten Poulsen har heller ikke kvalificeret sig til Tokyo, så han rejser sammen med Simon Schuldt-Jensen til Szeged i håb om at vinde 1000 meter enerkajak.

På 500 meter roede Victor Aasmul og Philip Bryde fra Hellerup en andenplads hjem, mens Frederikke Matthiesen og Emma Bock fra Hellerup måtte nøjes med en tredjeplads på samme distance.

Foråret har budt på mange problemer i Lyngby Kanoklub. Dels fordi coronarestriktionerne gjorde træningen besværlig, dels fordi det planlagte Copenhagen Spring Regatta ultimo april blev aflyst.

I slutningen af 2020 indgik Lyngby Kanoklub og Dansk Kano og Kajak Forbund aftale om, at klubben skulle arrangere regattaen, der forventedes at få deltagelse af 400 roere fra ind- og udland. Dansk Kano og Kajak Forbund skal arrangere VM i september på Bagsværd Sø, og det ville tiltrække mange nationer, der gerne ville teste faciliteterne inden VM.

Lyngby Kanoklub havde bestilt overnatninger til mange deltagere, men midt i påsken blev det hele aflyst, da flere af de nordiske lande meldte afbud på grund af corona. Det betød et stort arbejde med diverse aflysninger og kan i sidste ende koste klubben mange penge.