'H. C. Ørsted ville have været stolt'

30. august sagde DTU goddag til næsten 2.400 nye studerende. Forude venter år, hvor de skal arbejde ud fra grundlæggeren H.C. Ørsteds motto: 'Til gavn for samfundet'.

Det Grønne Område - 11. september 2021 kl. 11:44 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Mandag i sidste uge sagde Danmarks Tekniske Universitet - DTU - goddag til cirka 2.400 nye studerende. Og er der én, der kender til stedet, så er det rektor Anders Bjarklev, der siden han i 1980'erne var studerende på, hvad der dengang hed Danmarks Tekniske Højskole, har han haft sin daglige gang her.

Dengang var der fire retninger, de studerende kunne vælge imellem: bygningsingeniør, kemiingeniør, elektroingeniør og maskiningeniør. I dag er der et utal af retninger. Så mange, at det ikke giver mening at opremse dem her.

Undervisningen foregik dengang ofte som forelæsninger, hvor flere hundrede studerende sad samlet i et auditorium uden mulighed for dialog med hinanden eller med forelæser.

Men selvom uddannelsen og undervisningsmetoderne har ændret sig betydelig siden H.C Ørsted 5. november 1829 grundlagde Polyteknisk Læreranstalt med to uddannelsesretninger: Anvendt Naturvidenskab og Mekanik, og siden Anders Bjarklevs første tid på Lundtoftesletten, så har universitetet altid være helt fremme på beatet.

Tænk elektromagnetisme, vejanlæg, brobygning, skibsmotorer, lyskilder. Måleapparater til diagnosticering af sygdomme, rensningsanlæg og husbyggerier. DTU har altid været en meget aktiv medspiller ikke blot i forhold til at finde løsninger på nuværende udfordringer, men også med blikket stift rettet mod fremtidens udfordringer.

"Ørsted ville havde været enormt glad for den udvikling. Han var en meget nysgerrig person. Hans motto var "til gavn for samfundet". Og vi står på skuldrene af ham," siger Anders Overgaard Bjarklev.

100 nationaliteter på DTU Anders Bjarklev er selv videbegærlig og ualmindelig stolt af sit universitet, så der er meget han gerne vil fortælle om og vise frem.

"Bæredygtighed er nøglebegrebet. Hvis ikke vi udvikler teknologier, der er bæredygtige, så er de ikke til gavn for samfundet. Jeg tror, at man skal forstå, at bæredygtighed er mange ting. De fleste tænker på klimaet, energiforbrug eller CO2-udledning. Vi skal også være gode til at tænke økonomisk bæredygtighed og lave en forretning, der hænger sammen. Det nytter jo ikke noget, at vi laver bæredygtige løsninger, hvis folk hverken kan eller vil anvende dem, fordi vi ikke har tænkt mennesket ind fra start, hvis vi ikke har skabt en løsning til gavn for den enkelte. På DTU øver vi os på at få alle aspekter af bæredygtighed med ind," siger Anders Overgaard Bjarklev.

Og øver sig, det gør man meget på DTU. Her er 13.000 studerende, hvis undervisningen foregår i både laboratorier, klasseværelser og store auditorier. Blandt andet i et nyrenoveret auditorium med plads til 300 studerende, hvor stolene kan dreje, så eleverne kan gå i dialog med hinanden, og hvor bagtæppet er gigantiske skærme, hvor "forskere på Nobelprisniveau" fra hele verden kan tone frem og forelæse.

DTU er et internationalt universitet og en international arbejdsplads. Ifølge rektoren er her omkring 100 nationaliteter repræsenteret. Og ikke alle er ingeniører eller på vej til at blive det.

"Ingeniører laver sjældent noget alene. Og derfor er det vigtigt, at de er gode til at samarbejde både med hinanden og med andre faggrupper. Vi samarbejder blandt andet med antropologer, psykologer og læger for at finde løsninger. Det var fx her på DTU, at vi fandt den britiske variant af coronavirus," siger Anders Overgaard Bjarklev som et eksempel på, hvordan faggrupperne, netop fordi de var vant til at samarbejde under samme tag, hurtigt fik etableret et laboratorium til analyser af positive coronatest. Cirka 10 procent af alle landets positivprøver bliver analyseret her.

Fremtidens løsninger Et relativt nyt center på DTU Biosustain, som er blevet muligt med en bevilling på godt 1,5 milliarder kroner fra Novo Nordisk Fonden. Og her arbejder 250-300 forskere og studerende med blandt andet genteknologi, der vil ?kunne fremstille fremtidens medicin, forklarer Anders Overgaard Bjarklev.

"DTU Biosustain har et stærkt forskningsmiljø og er en magnet for internationale topforskere. Det giver resultater - og det ville ikke have været muligt uden de stærke fonde, som vi har i Danmark, i dette tilfælde Novo Nordisk Fonden. Mange steder i verden har man ikke fonde med den styrke, så det sætter vi stor pris på. Samtidig har vi selvfølgelig staten, som også støtter - selvom vi nogle gange kan være uenige om, hvor stor støtten bør være " siger Anders Overgaard Bjarklev.

Anders Overgaard Bjarklev er "lidt bekymret for", om videnskaben kan nå at udvikle teknologier, så de opstillede mål for reducering af CO2-udledning kan nås i forhold til tidsplanen. Alligevel tillader han sig at være optimistisk.

I et nyopført laboratorium prøver en af verdens førende forskere indenfor katalyse - han er dansk - og hans medarbejdere at finde ud af, hvordan vi får mindsket den form for energi, vi skal bruge.

"Vi kan godt drømme om det fuldkomne elektriske samfund. Men der vil stadig være brug for f.eks. brændstof til fly og lastbiler. Og det koster stadig meget energi at udvikle flydende grønne brændstoffer."

Ifølge Anders Overgaard Bjarklev forskes der overalt på højtryk for at finde fremtidens løsninger.

"Der forskes i at udvikle mange spændende teknologier, så vi kan nå klimamålene. Men det er ikke gratis.

Og i sidste ende er det kobling mellem politisk vilje og vores evne til at lave løsninger, der skal bringe os i mål," siger han og henviser til blandt andet det danske vindmølleeventyr.

"Da vindenergi var i sin vorden, var der visionære politikere, som gjorde dette til en strategisk satsning og støttede udviklingen af området, så Danmark i dag er verdensførende i vindenergi og vindmøller. Politiske visioner er vigtige, men samtidig skal der være folk, som har de teknologiske evner, og så et samfund som er i stand til at tage imod løsningerne. Her kommer den sociale bæredygtighed ind. Det hjælper jo ikke, at vi i Danmark reducerer CO2, hvis f.eks. Indiens 1,3 milliarder mennesker ikke har mulighed for det.

Mange mennesker er ikke så privilegerede som os: Hvis jeg fx skulle vælge, om jeg ville have mad på bordet til mig og min familie, eller om jeg skulle være grøn, ja så ville jeg vælge maden. Det kunne være et dilemma i Indien.

DTU i årstal

1829 H.C. Ørsted grundlægger Den polytekniske læreanstalt

1933 Skiftede navn til Danmarks Tekniske Højskole

1994 Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

1960-1974 : Grundstenen blev lagt i 1960. Officiel indvielse af den nye campus i Lundtofte 17. maj 1974

2001: Selvejende universitet med ekstern bestyrelse, egne ledere og ejerskab over bygningerne.

2007: Fusionen fordoblede antallet af ansatte og udvidede universitets forskningsområder og -kapacitet.

2010-2021: Investerer godt 4 mia. kroner i flere end 20 byggeprojekter. Blandt andet til Life Science & Bioengineering

2013: IHK bliver til DTU Ballerup Campus og hovedcampus for en stor del af de ca. 4.000 diplomingeniørstuderende.