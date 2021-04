Oscar Thorsted Svendsen, her med resten af Team Phoenix i ryggen, viser den lille computer, som er blevet brugt til at at udvikle programmet. På den internationale rumstation findes en lignende coputer, der kan køre programmet her. Foto: Signe Steffensen

Gymnasieelever tester software på international rumstation

En gruppe af elever fra Virum Gymnasium har sikret sig en finaleplads i "Mission Space Lab Challenge med et stykke software, som måske kan være med til at forudsige jordskælv

Det Grønne Område - 27. april 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

På Virum gymnasium er der så højt til loftet, at ideerne nu når helt ud i rummet.

"Det er det, der gør det til så fantastisk en arbejdsplads, at vi har så mange lærere, der virkelig brænder for deres fag og synes det er sjovt at sætte nye projekter i gang," siger rektor Mette Kynemund.

En af dem er Lektor og IT-systemadministrator Niels Frederiksen, der vanligvis underviser i kemi.

Han blev sidste år opmærksom på at ESA, Den Europæiske Rumorganisation tilbød et projekt målrettet unge, hvor man i konkurrence med unge fra andre europæiske lande kunne få lov til at designe og udvikle et computerprogram, som efterfølgende kunne blive testet på den internationale rumstation.

Og Niels Frederiksen er ikke bare fagligt engageret, han er også lidt af et konkurrencemenneske, så han slog tilbuddet op på skolen.

"Vi gør meget for at få alle med, men der mangler nogle gange udfordringer for de dygtigste elever," siger han.

Team Phoenix Alle elever havde mulighed for at melde sig, men initiativet appellerede i særlig grad til studerende, der havde, fysik, matematik og informatik.

Helena Falck-Jensen, Kasper Sejr Larsen, Lucas Borg Clausen, Nikolai Bo Enemark Johansen, Oscar Thorsted Svendsen og Therese Marie Winsløw, alle fra 3.b blev fanget af den enestående mulighed for rent faktisk at kunne teste software i rummet. Sammen begyndte de at brainstorme på ideer til projektet. For det giver unægteligt nogle nye muligheder, at man pludselig kan se jorden fra et helt nyt perspektiv.

Den proces endte med, at de ville prøve at se om man ved at indsamle data for plantevækst i områder med vulkansk aktivitet kan forudsige vulkanudbrud.

De termiske optagelser skal vise genskin fra planterne. Ideen er, at man ved at registrere planternes vækst kan se om jorden temperatur ændrer sig, og om der bliver frigivet mineraler, som påvirker planternes vækst.

Eleverne, der kalder sig Team Phoenix, har fået stillet en Raspberry Pi-computer til rådighed, som de har brugt til programmeringen, og de er nu kommet igennem det første nåleøje og har opnået "Flight Status" i "The European Astro Pi Challenge.

De er enige om, at det har været sjovt at prøve at bruge deres teoretiske viden i praksis, og de har trukket på både vektorregning og informatik i arbejdet med at designe programmet, der får lov til køre i tre timer. På den tid kan rumstationen nå to gange rundt om jorden. De ved ikke på forhånd, hvilken bane, og det har de forsøgt at tage højde for i programmeringen, der for at spare dataplads ikke optager over havet, men slår til, når rumstationen flyver over øer med kendt vulkansk aktivitet som Galapagos og Hawaii. Kameraet slår også fra ved solnedgang, hvor der af gode grund ikke er nogen refleksion fra solen. Nu glæder de sig bare til, at deres software skal stå sin prøve her senere i april. Den 6. maj regner de med at få alle deres data retur, og så starter arbejdet med den afsluttende rapport. Bliver den vurderet blandt de ti bedste i konkurrencen, så kommer den til at ligge på ESAS hjemmeside.

Så der er god grund til at krydse fingre og sende gode vibrationer op i rummet.