Guldrus i Lyngby Tennis Klub efter sejr over KB i DM-finalen

Lyngby Tennis Klub endte på tredjepladsen i grundspillet og var derfor undertippet inden weekendens DM-slutspil på KB’s anlæg.

Men håbet om medalje fik ny næring ved meddelelsen om, at holdets førstesingle, Frederik Løchte Nielsen, ikke fik et wildcard til en turnering i Dubai og derfor var klar til at rejse hjem og stille op for sin hjerteklub.

Lyngby mødte om lørdagen Gentofte, som besejrede Lyngby 4-2 i grundspillet og derfor havde valgt Lyngby som sin modstander i semifinalen. Et dårligt valg, skulle det vise sig, for Lyngby vandt 4-2, selv om Frederik Løchte tabte 1. herresingle til Christian Sigsgaard.

Til gengæld vandt Davis Cup-kaptajnen Frederik Løchte sammen med Nicolai Ferrrigno 1. herredouble og var dermed med til at booke en billet til finalen mod KB, der besejrede HIK 4-3 i den anden semifinale.

Lyngby startede forrygende i finalen. Frederik Løchte Nielsen vandt 6-4 6-4 over Søren Hess-Olesen, og svenske Simon Freund gjorde det af med Carl Emil Overbeck med cifrene 6-3 6-3.

Der kom lidt grus i maskineriet, da Nicolai Ferrigno tabte 3. herresingle til KB’s Martin Linnet Killemose, men Kristian Pless bragte Lyngby tilbage på sporet med en sejr på 6-7 6-4 11-9 over Jonas Zacho Larsen, som fik reddet to matchbolde ved stillingen 7-9. Men Pless tilspillede sig endnu én og lukkede sættet og kampen til 11-9. Imponerende indsats af 40-årige Kristian Pless.

I 2. herresingle var brødrene Nicolai og Marc Ferrigno aldeles suveræne og vandt 6-2 6-1 over Carl Emil Overbeck og Jonas Zacho Larsen.

Det betød 4-1 til Lyngby, og dermed var kampen afgjort, og 1. herresingle blev afbrudt. Det skete ved stillingen 6-3 4-2 til Frederik Løchte og Simon Freund i deres opgør mod Søren Hess-Olesen og Martin Linnet Killemose.

"Vi vidste, at de ville gå meget på tværs, så vi startede simpelthen bare med at slå ned ad linjen på dem, og så blev de passive ved nettet. Vi var ovenpå fra start til slut, og tidligt i kampen var det tydeligt, at der skulle gå meget galt, hvis det ikke skulle gå vores vej. Nogle gange har man bare træffet på bolden. Så det var dejligt”, sagde Nicolai Ferrigno efter sin doublesejr.