Familien samlet omkring bordet - klar til at gå i gang med festmåltidet. For bordenden: Kogebogsforfatter Tina Scheftelowitz

Guldet ligger i madresterne: Familien Haugaard fra Lyngby bliver rig på madrester

Squashen, der har ligget lidt for længe i køleskabsskuffen, får endnu en chance, når kogebogsforfatteren Tina Scheftelowitz besøger familien Haugaard Pedersen. Resteguld er hendes ord for de mange råvarer,

Alle har fået forklæde på og er klar til at gå i gang. Det er kogebogsforfatteren Tina Scheftelowitz, som skal hjælpe familien med at lave mad på rester.

Sådan danner hun sig et overblik over de forskellige råvarer, der bliver delt op i bunker, som hver skal blive til en bestemt ret.

"Det er vigtigt at bruge sanserne, når vi laver mad. Vi dufter, smager, rører og ser på råvarernes farver. Sanserne vækker vores lyst til at være eksperimenterende og lege, og kreativitet er vigtig, når man skal sætte rester sammen," fortæller Tina Scheftelowitz, som har skrevet en række kogebøger, heriblandt serien De Suveræne og Rig på Rester.

"I stedet for at fokusere på, at der i opskriften står, at jeg skal bruge to gulerødder og to peberfrugter, så vil jeg fremover tage udgangspunkt i grundsmagene. På den måde vil jeg kunne bruge de grøntsager, jeg har i køleskabet, selv om det ikke er de samme som i opskriften," fortæller hun.