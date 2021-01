Gruppevoldtægt-opslag fik stor opmærksomhed: Politiet afviser historien

På Facebook fik et opslag torsdag formiddag stor opmærksomhed i lokale grupper, inden det nogle timer senere blev slettet. Opslaget var en andenhåndsberetning om, at vedkommendes mor mandag aften var ved at få sin dør slået ind af en ung kvinde.

”Pigen var på flugt, hun var blevet voldtaget af 4 mænd i lejligheden under min mor,” stod der blandt andet i opslaget, som påpegede, at politiet havde været 45 minutter om at komme, og at man undskyldte sig med et vagtskifte.

Kommentarsporet stod straks i flammer, og en forfaldshistorie om Danmarks endeligt kunne blandt andet læses. Væk var både tryghed og tillid, stod der.

Voldtægten skulle have fundet sted ved Ulrikkenborg Plads, så episoden skriver sig ind i de mange historier fra det centrale Lyngby om en gruppe unge, der gør det utrygt at færdes i området.