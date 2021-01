Gruppe af unge chikanerede folk ved Jernbanepladsen

Klokken 17.08 tirsdag eftermiddag blev det annmeldt, at en gruppe unge mennesker opholdt sig i en parkeringskælder på Jernbanepladsen, hvor de chikanerede andre mennesker, som befandt sig i parkeringskælderen, og formentlig røg hash.

En patrulje kørte til stedet, hvor de traf syv unge mennesker i alderen 14-16 år. Her var det dog ikke muligt at fastslå, at der var hændt noget kriminelt. Men de unge fik alle registreret deres generalia, inden de blev bedt om at forlade stedet, oplyser Nordsjællands Politi.