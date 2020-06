Grundlovsdag bliver en tidsrejse - men kun virtuelt og helt uden live-publikum

Det traditionsrige Grundlovsarrangement på Frieboeshvile er i år erstattet af en virtuel udgave, som vil byde på filmhilsner fra nogle af aktørerne med musik og taler.

"Vi skulle have været på en tidsrejse gennem Grundloven, men det kommer vi ikke helt," forklarer borgmester Sofia Osmani:

"Der plejer at komme en masse mennesker til Grundlovsdag på Friboeshvile, og lige præcis derfor har vi måttet aflyse det i år, for så mange må vi slet ikke samlet."

"Det er rigtig ærgerligt, for Grundloven er vigtig at fejre. Men i stedet prøver vi at få Grundloven hjem i stuerne. Gennem små film kan man få et indblik i, hvad man ville have oplevet," siger borgmesteren:

"Jeg håber, at vi ses næste år til en rigtig Grundlovsfejring på Friboeshvile."

I de små film kan det ligefrem være, at Lyngbys kvindesagsforkæmper, Gyrithe Lemche, holder en af sine brandtaler.