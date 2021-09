Se billedserie Det er nok de færreste grundejere, der tænker meget over, at de har ansvaret for rist og regnvandsbrønd på de private veje. Det kom også bag på Kirsten Bendix Hansen og hendes datter, Sabine Bendix Gosden. Foto: Signe Steffensen

Grundejere på private fællesveje kan ende med kæmpe regning

Kirsten Bendix Hansen bor på en privat fællesvej. Nu har hun udsigt til en regning på op til 54.000 kr. for reparation af en regnvandsbrønd, der ligger på den fælles vej.

Det Grønne Område - 22. september 2021 kl. 05:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

På Glaciset i Lyngby bor Kirsten Bendix Hansen. Her hun boet de seneste 50 år sammen med sin mand.

I al den tid de har boet på Glaciset, har det været kommunens opgave at vedligeholde vejen, og hun mener, at det er godt og vel fem-seks år, siden at kommunen kom og udbedrede en sammenfalden regnvandsbrønd, der ligger 150 meter længere nede ad Glaciset.

Ud for nummer fire, hvor hun bor, ligger også en regnvandsbrønd.

Og i marts måned i år lagde hun pludselig mærke til, at chausséstenene i kanten af hendes indkørsel var begyndt at synke.

Så med mistanke om, at der måske var tale om rotter, tog familien kontakt til kommunen. Rottefængeren konstaterede, at der var et rottehul ved vejbrønden.

Derfor blev Kirsten Bendix Hansen pålagt at rekvirere en tv-undersøgelse af vejbrønden. Inspektionsfirmaet kom frem til, at lækken skyldtes en forskudt samling på hovedledningen. Firmnaets vurdering var derfor, at årsagen til lækagen stammede fra hovedkloakledningen, som Lyngby-Taarbæk Forsyning er ansvarlig for.

Men den konklusion ønskede kommunen at efterprøve og iværksatte sin egen tv-inspektion.

Den kom frem til en helt anden årsag - nemlig, at det sandsynligvis skyldes et brud på vejafvandingen: Vejbrønden og/eller stikledningen dertil. Og da den er placeret ud for matriklen, er det grundejerens ansvar.

Helt urimeligt Derfor kan Kirsten Bendix Hansen nu se frem til en regning på mellem 35.000 og 54.00 kroner, der er priser fra forskellige kloakfirmaer, som hendes datter har kontaktet.

"Som byggebranchen har det i øjeblikket, kan det være svært overhovedet at finde firma, der kan løse opgaven," siger hendes datter, Sabine Bendix Gosden, der er gået ind i sagen for at hjælpe sin mor.

For et par uger siden modtog Kirsten Bendix Hansen et brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune med varsel om "selvhjælpshandling". Det betyder i første omgang, at der gennemføres endnu en tv-inspektion, men denne gang fra hovedledningen til vejbrønden, som også tømmes for at finde fejlen. Regningen for den undersøgelse skal Kirsten Bendix Hansen også betale.

Alligevel er hendes datter glad for, at sagen nu bliver undersøgt til bunds, inden hele vejen graves op, og de står med den helt store regning.

Hun synes, at det er helt urimeligt, at hendes mor nu hænger på en regning for en brønd, der ligger på en fællesvej med mere end 60 matrikelejere, som alle har glæde af, at regnvandet bliver afledt.

Da kommunen opsagde serviceaftalen om vedligehold med grundejerne, begyndte en lille gruppe på vejen arbejdet med at etablere et vejlaug, så man kunne indgå en service- og vedligeholdelsesaftale med en privat udbyder. Men da kommunen så meldte ud, at man nu ville starte arbejdet med opkvalificere vejene, så gik arbejdet i stå med udsigt til, at alt snart ville være tilbage ved det gamle, og kommunen igen ville overtage ansvaret for vedligehold af vejen.

Tre-årig garanti Da vedligeholdelsesaftalen med kommunen blev opsagt, modtog alle grundejerne på Glaciset et brev underskrevet af Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani.

I brevet, der er dateret den 10. november 2020, skrev borgmesteren:

"I forbindelse med ophøret af de kommunale vedligeholdelsesordninger har kommunen udført en række vedligeholdelsesarbejder på de private fællesveje.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal i den forbindelse oplyse, at kommunen påtager sig ansvaret for udbedring af fejl og mangler i en periode på tre år regnet fra overdragelsen af vejen. Inden de tre år er gået, vil kommunen enten have truffet afgørelse om at optage jeres vej som kommunevej, eller give jer et tilbud om en ny vedligeholdelsesordning."

Et løfte, som Sabine Bendix Gosden nu gjorde opmærksom på - på vegne af sin mor.

Men Lyngby-Taarbæk Kommune mener ikke, at reparation af afvandingsbrønden er en del af den aftale. I et svar til familien skriver man:

"At I har modtaget et varsel om påbud om reparation af defekt vejafvanding ud for Glaciset 4, har forbindelse til en rottesag, og dermed ikke om vejen var i god og forsvarlig stand ved overdragelsen sommeren 2020."

Kommunen, der allerede har givet Kirsten Bendix Hansen et påbud om at få istandsat brønden, har nu oplyst, at man vil indhente et tilbud på arbejdet, som hun vil blive præsenteret for. Så vil det vise sig, om man kan gøre det billigere.

For læser man loven om private-fællesveje, så er det grundejerne, der har ansvaret for den del af vejen, der ligger ud for egen matrikel. I det her tilfælde også regnvandsbrønden, også selv om den afleder regn for hele vejen. Men fordi der ikke er etableret en grundejerforening eller et vejlaug med en aftale om at hæfte kollektivt, så hænger Kirsten Bendix Hansen nu på regningen.

"Hvis sagen ender med, at kommunen ikke betaler for udbedringen af regnvandsbrønden, drømmer vi om, at regningen fordeles mellem alle matrikelejerne på Glaciset," siger Sabine Bendix Gosden.

Flere sager Generelt er Glaciset i en halvdårlig stand, og grundejerforeningen har allerede en sag kørende med kommunen om en lang række mangler på vejen; en sag, som kommunen har afvist.

Længere nede ad vejen på den modsatte side af Lyngby Fort er den også gal.

Her er et stort hul midt i vejen ud for nr. 35. Hullet opstod kort tid efter, at grundejerne havde overtaget ansvaret for vejen.

Her har forsyningen undersøgt, om der skulle være brud på hovedledningen, men det er ikke konstateret, så de tre grundejere, der grænser op til hullet i vejen, prøvede i første omgang selv at lappe det med stabilgrus og asfalt, men inden det var færdighærdet, sank det hele sammen igen, og hullet er nu endnu større.

De tre grundejerne har derfor taget kontakt til kommunen igen og afventer nu yderligere undersøgelser.