Grøn fjernvarme til Lundtofte

Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse har godkendt Vestforbrændings forslag for udbygning af grøn fjernvarme i Lundtofte

I godkendelsen fra kommunen hedder det, at Vestforbrændings forslag følger kommunens strategi for udbygning af grøn fjernvarme, som også har en økonomisk fordel for de berørte borgere.