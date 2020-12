To indbrud og en truende butikstyv i politiets døgnrapport. Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Grim i munden: Butikstyv sigtet for trusler

30-årig mand tilbageholdt i Magasin

Det Grønne Område - 11. december 2020 kl. 16:00

En 30-årig mand fra Holte blev torsdag sigtet for tyveri og trusler. Manden var klokken 14.55 blevet tilbageholdt af en vagt i Magasin efter et butikstyveri og her fremkom han med trusler mod vagten.

Da en patrulje nåede frem kom manden med flere skældsord mod betjentene, og han blev således også sigtet for fornærmelig tale mod polititjenestemænd.

Indbrud Et andet sted i byen blev der ifølge politiets døgnrapport begået et indbrud mellem kl. 12 og 15. Det gik ud over en lejlighed på Caroline Amalie Vej, hvor det endnu ikke er opgjort, hvad der blev stjålet.

Det samme er tilfældet for et hus på Bredevej i Virum, hvor der er konstateret indbrud gennem et vindue mellem tirsdag morgen og torsdag morgen.