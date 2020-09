Jesper Frigast Larsen med sølvuret, der er Dansk Golf Unions højeste hædersbevis. Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Golf: Jesper Frigast hædret med sølvuret for mange ås indsats for golfsporten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Golf: Jesper Frigast hædret med sølvuret for mange ås indsats for golfsporten

Den tidligere Virum-borger belønnet for mangeårig indsats i golfsporten.

Det Grønne Område - 19. september 2020 kl. 15:00 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange år spillede Jesper Frigast Larsen fodbold i Virum-Sorgenfri Boldklub, og senere blev han involveret i Virum-Sorgenfri Håndbold Klub som halspeaker og dirigent ved klubbens generalforsamlinger.

Men det er i golfsporten, han har sat de største aftryk som både spiller og leder, og det blev i sidste uge belønnet med Dansk Golf Unions sølvur, der er det højeste hædersbevis og gives for en særlig indsats for golf i Danmark.

63-årige Jesper Frigast Larsen har været generalsekretær i Dansk Golf Union, landsholdskaptajn, divisionsspiller, arrangør af turneringer på højt plan og skribent gennem næsten 40 år for Dansk Golf Unions medlemsmagasin Dansk Golf.

Jesper Frigast Larsen har også fungeret som elitechef i Danmarks Idrætsforbund og chef de mission for Danmark ved De Olympiske Lege. Siden 2015 har han arbejdet for Anti Doping Danmark. Han har været formand for Dansk Golf Fond siden 2014.

Hans far, Jørgen Frigast Larsen, modtog sølvuret i 1997. Det er første gang, at far og søn begge er modtagere af prisen.

Jesper Frigast Larsen var i 40 år medlem af Københavns Golf Klub i Dyrehaven. Efter flytningen fra Virum til Jyllinge har han spillet ti år i Roskilde Golf Klub og de seneste fem år i Værebro Golfklub.