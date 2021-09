Golden Days starter i morgen: Den evigt aktuelle oldtid

"I år giver Golden Days antikken en renæssance anno 2021, både for at genopdage og genfortrylle den, men også for at stille nye spørgsmål til det udgangspunkt, mange af os tager for givet. Har vi mytologiseret og ophøjet perioden for ukritisk og unuanceret? Er det i virkeligheden et hvidt patriarkat af gråhårede grublerede, vi priser? Hvor er kvinderne? Slaverne? Statuernes farver? Og er antikken overhovedet kapitel 1 i vores moderne europæiske historie? Med årets festival sætter vi kulør på de søjler, der har båret den vestlige kulturs selvforståelse i mere end 2.500 år", siger festivaldirektør Svante Lindeburg.

"Det er sjette gang, at de fire kommuner laver et fælles program. Det gør vi for at nå ud til et større publikum og for at ideudvikle i fællesskab. De filosofiske samtaleture er i alle kommuner og tager udgangspunkt i samtalekort, hvor man taler om filosofiske spørgsmål og eksinstielle emner," siger Mette Henriksen. koordinator for arrangementerne i Lyngby-Taarbæk Kommune og til daglig stadarkivar ved Frieboeshvile.