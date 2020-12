Artiklen: Gør klar til at vaccinere lokalt: Kommunen stiller lokaler og personale til rådighed

Gør klar til at vaccinere lokalt: Kommunen stiller lokaler og personale til rådighed

Ingen ved endnu, hvornår corona-vaccinen kommer til Danmark. Men myndighederne er gået i gang med at planlægge, hvordan vaccinationerne skal foregå.

Fra Lyngby-Taarbæk Kommunes side forventer man, at kommunen - når tiden er inde - både stiller lokaler og medarbejdere til rådighed, når borgerne skal vaccineres mod corona. Det betyder således, at vaccinationerne kommer til at foregå lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen vil også være en del af den informationsindsats, der udgår fra de kampagner, som Sundhedsstyrelsen snart retter mod borgerne.