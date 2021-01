Bilerne vil kunne passere igennem viadukten i ét spor i hver retning. Arkivfoto: Lars Schmidt

Godt nyt på Buddingevej: Nu er viadukten ved at være klar til åbning

Tørt vejr til de aller sidste asfaltarbejder er alt, hvad der kræves. Letbaneselskabet satser på, at viadukten åbner nu på mandag.

Det Grønne Område - 22. januar 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Lige så snart det har været tørt længe nok, bliver den sidste asfalt lagt på under viadukten på Buddingevej. Og så åbner den igen - efter at have været lukket i månedsvis siden foråret 2020. Og efter at genåbningen har været udskudt flere gange siden september, hvor viadukten i første omgang skulle have været åbnet.

Letbaneselskabet forventer, at viadukten åbner for ét bilspor i hver retning fra mandag, men tør ikke lægget hovedet fuldt og helt på blokken. Åbningen afhænger alene af vejret.

Åbningen betyder, at presset tages af flere af vejene i det centrale Lyngby, ikke mindst Chr. X's Allé.

Det var ledningsomlægninger og anlægsarbejde på Hovedstadens Letbane medførte i foråret 2020, at den trafikerede viadukt på Buddingevej ved Lyngby Station blev lukket for biltrafik.

Siden foråret 2020 har det været nødvendigt at begrænse trafikken til busser, cyklister og gående for at give plads til letbanearbejdet.

I første omgang skulle forsyningsledningerne flyttes forud for letbanebyggeriet, og efterfølgende har Hovedstadens Letbane udført sekantpæle-arbejde for at forstærke området mellem højhuset på Lehwaldsvej og Buddingevej. Her skal den kommende indkørsel til letbanetunnelen under S-banen og Lyngby Omfartsvej ligge, når letbanen kører sin første tur i 2025.

FAKTA Hovedstadens Letbane åbner efter planen i 2025. Letbanens strækning er i alt cirka 28 kilometer lang og omfatter i alt 29 stationer fra Lundtofte nord for Lyngby til Ishøj i syd.

Hovedstadens Letbane forventes ifølge prognoserne at transportere i alt 13-14 mio. passagerer om året. Det er flere passagerer end på Kystbanen mellem Helsingør og København.

I 2021 forventes den første prototype af en letbanestation at stå klar i Ejby. Anlægsarbejdet vil tage yderligere fart, og det vil medføre flere gener for trafikanter og beboere langs Ring 3. Tak for tålmodigheden "Vi ved, at Buddingevej er en central trafikåre i Lyngby, og at lukningen har været til gene for mange handlende. Vi vil derfor gerne sige tak for tålmodigheden," siger Patrik Magnusson, projektdirektør i Hovedstadens Letbane, i en pressemeddelelse.

Selv om viadukten nu igen er åben for almindelig biltrafik, vil ind- og udkørsel fra Buddingevej til Vinkelvej være lukket nogle uger endnu, mens arbejdet med trappen ved Billums Privatskole og sammenkoblingen med det eksisterende fortov i viadukten afsluttes.

Hovedstadens Letbane åbner efter planen i 2025, så der udestår flere år med arbejde langs den 28 kilometer lange strækning. Det medfører, at trafikken langs strækningen vil blive påvirket i de kommende år, og selskabet har allerede varslet, at trafikken gennem viadukten på Buddingevej vil blive begrænset igen senere i 2021.

