Selvom eleverne i 5. b. på Lyngby private skole kun kan mødes via zoom i øjeblikket, så er der masser af muligheder for at lave sjove ting sammen. Deres lærer Mette Ravn har været med til at udvikle et idekatalog, der skal skabe trivsel på skolen.

Godt humør og grin på skemaet: Sådan sørger skole for fagligt fokus og social trivsel trods corona

Hvordan føler man sig som en del af et fællesskab, når man ikke rigtigt taler med nogen? Lyngby Private Skole har fortsat et fagligt fokus, men skruer også op for den sociale trivsel i hjemmeundervisningen

27. januar 2021

På Lyngby Private Skole er fagligheden højt prioriteret. Derfor var lærerne i starten af hjemsendelsen optagede af, hvordan de både kunne fastholde skolens mange traditioner og samtidigt nå ud til eleverne med god undervisning via skærm.

"Det synes jeg faktisk, at vi er lykkedes rigtig godt med," siger Mette Ravn, der underviser 5. klasse i dansk og er koordinator for skolens pædagogiske center.

Men nu, hvor forløbet trækker ud, og de kan se, at det faglige kører, er elevtrivsel under skolenedlukningen også kommet i fokus Nu handler det i lige så høj grad om, hvordan der kan skabes trivsel for eleverne, så de fortsat oplever, at de er en del af et fællesskab.

"Som lærer kan det af og til være svært helt at fornemme, hvordan eleverne har det, når de er reduceret til en lille firkant på en skærm," siger Mette Ravn, "og derfor har vi skærpet vores opmærksomhed på vores elevers trivsel".

Inspiration til skove fælles aktiviteter hver for sig Udvalgte Idéer til fælles-aktiviteter hver for sig fra idékataloget



- Morgensang

- Fællesløb på Zoom / Teams



- Mindfulness & Yoga

- "Kongens efterfølger"-løb på Zoom/Teams



- Velvære-bingo

- Cup-cake-selvportrætter



- Virtuelle Escape-rooms

- Pandekagebagning



- Tema-frokost

- Sværd & Troldom-spil



- Kreative projekter - maling, skulpturer, upcycling.



- "Hvem tager skraldet" - affaldsindsamling på Zoom/Teams



- Quiz'er

- Virtuelle brætspil

- Fotoskattejagt



Inspiration fra TV:

- Stormester



- Kender du typen?

- Gæt & Grimasser



I modsætning til i foråret følger eleverne på Lyngby private Skole stort set deres skema som vanligt, og det er mange timer foran skærmen.

"I første omgang handlede det om, hvordan vi sikrer os god undervisning via skærm. Nu er vi mindst lige så optagede af, hvordan vi også får dem lidt væk fra skærmen, og at vores møder med eleverne er fællesskabende," siger hun.

For både børn og voksne bliver ramt af, at de ikke længere er en del af de daglige fællesskaber, man har på arbejdspladsen eller i skolen. Og nogle børn er bedre til at holde fast i dem end andre her under nedlukningen. Medarbejderne på Lyngby Private Skole vil derfor gerne holde fast i deres ansvar for en fællesskabende skole.

Katalog med ideer Blandt flere tiltag tilbyder skolens fritidsklub dagligt virtuelle aktiviteter til børnene fra klokken 13-16. Her kan de deltage i både kreative projekter og fælleslege med bevægelse. De kan også drikke en kop te i selskab med andre eller tale med en pædagog. Målet er at Børnene skal opleve tilgængelige voksne og fællesskab - også på afstand.

I skoletiden får trivslen også en mere fremtrædende betydning. Onsdag i denne uge er skemaet ryddet fra 9-12, og dagen er helliget fælleskabende aktiviteter for alle klassetrin, så alle skolens elever kan føle sig som en del af noget større.

"Det vigtigt at få følelsen af, at vi stadig er sammen og har et fællesskab, selvom vi sidder hver for sig," siger Mette Ravn.

Da vi taler med Mette Ravn, er hun i gang med at udvikle et idekatalog, som lærerne kan søge inspiration i. Her kan man vælge at starte dagen med at løbe sammen hver for sig, købe ind og lave fælles frokost eller bage pandekager. Det kan også være et kreativt Corona-projekt, som kan udstilles, når børnene kommer tilbage.

"Det her er bare ideer. Hvad de enkelte klasser griber, ved jeg ikke helt endnu. Det vigtigste er, at vi laver noget, vi kan grine af. Noget, der får humøret op. Det er også derfor, at vi afsætter flere sammenhængende timer til det. For lige nu er det, vi er mest bekymrede for, om eleverne sidder alene og mistrives hjemme på værelset," siger Mette Ravn.

