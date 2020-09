Godt gået af unge talenter: Virums damer er klar til Elitedivisionen

Men det ene nederlag ødelagde ikke stemningen, for sejren over B93 betød, at Virum-Sorgenfri efter kun en enkelt sæson i den næstbedste række er tilbage i Elitedivisionen. Der resterer ganske vist en enkelt kamp mod rækkens nummer to, ATK fra København, men Virum-Sorgenfris forspring er så stort, at der er råd til en total nedsmeltning.