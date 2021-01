Godt gået, Lyngby: Nåede sponsorbudgettet på et vanskeligt marked

Trods et turbulent 2020 med coronarestriktioner - og dermed vigende salg af nye sponsorater - nåede Lyngby Boldklub sit sponsorbudget.

"Vores sponsorindtægter mindede om et hold i 2. division, da vi startede tilbage i 2018, og derfor har det været hårdt arbejde at nå til, hvor vi er i dag, hvor indtægterne er blevet femdoblet og ligger på lige over 8,5 millioner. Der er et stabilt grundlag for at fortsætte den gode udvikling på den kommercielle front, uanset hvad fremtiden bringer. Vi har rundet 220 partnere, som også var et mål i vores 3-årsplan" siger adm. direktør Andreas Byder.