Godt for miljøet: 33 ton juletræer blev samlet ind i kommunen

For mange er det en hyggelig tradition at hente juletræ op til jul. Men det er knap så hyggeligt at skille sig af med det igen, da det ofte både fylder og drysser. Medmindre man har en trailer, kræver det en større rengøringsindsats at få bilen ren efter en tur på genbrugsstationen.

Men for fjerde år i træk har der været en anden og nemmere måde at komme af med sit brugte juletræ på. Lyngby-Taarbæk Forsyning har nemlig igen hentet juletræer - gratis og uanset, om man er tilmeldt haveaffaldsordning eller ej. Indsamlingen er nu veloverstået, og den samlede vægt blev på hele 33 ton.

"Efter at have indsamlet juletræer siden 2017 var vi ikke i tvivl om, at vi også gerne i år ville finde plads i budgettet til at tilbyde den ekstra service. Og med indsamlingen sikrer vi også, at de mange træer bliver anvendt på nye måder - i dette tilfælde ved at løvdelen bliver komposteret, mens stammerne typisk bruges til biobrændsel," fortæller Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelsesformand Peter Linde i en pressemeddelelse. jesl