Husk at holde afstand på løbeturen. Motionister, der er vant til at løbe i grupper, kan have gavn af at lave en playliste og høre noget musik, der får tankerne væk fra de ømme stænger. Privatfoto

Gode råd fra Løberen til at motionere under coronakrisen

Husk at holde afstand, det gælder også for udendørs løbere

Det Grønne Område - 06. april 2020 kl. 14:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Motion er for mange er en social beskæftigelse, der giver fællesskab og et afbræk i hverdagen. Det sætter Corona-krisen imidlertid en stopper for, men det skal ikke betyde, at det er slut med motion, mener man i 'Løberen'. Butikken på Lyngby Torv holder åbent, også for gode råd.

"Coronakrisen har for alvor fat i samfundet, og det begrænser os i hverdagen. Det betyder også, at vores træning kan blive begrænset, og det er os løbetosser slet ikke fan af. Men det er vigtigt, at vi respekterer myndighedernes anbefalinger og løber alene," lyder det blandt andet.

Find nye ruter De praktiske råd kan også være med til at holde motivationen oppe, træningen bliver hurtig triviel, når nu man er alene.

"Hop op på cyklen eller ind i bilen og tag et andet sted hen. Hvis du især er vant til kun løbe på asfalt inde byerne, så giv det et skud med at løbe ude i skoven, hvis du har mulighed for det. Husk på, at jo længere du kommer væk fra mennesker, jo bedre."

En ny slags træning I stedet for at skifte rute kan man også overveje af skifte træningspas for at opleve noget nyt og motiverende.

"De fleste vil opleve, at det styrker motivationen, når du prøver dig af i en anderledes træning end den, du normalt laver. Du udfordrer kroppen på en ny måde og prøver dig selv af mentalt, når du mærker, hvad den nye træning gør ved dig. Prøv for eksempel intervaltræning, der er en yderst effektiv måde at træne på, og så behøver du næppe sætte flere timer af til din træning."

Motivationen handler også om at have realistiske mål.

"Det skal være sjovt at løbe, det må aldrig blive en sur pligt. Så sørg for at tage højde for, at du gerne må føle dig udfordret uden, at du laver en plan, der ender med at stresse dig."

fsp