Katrine Bøgelund (3. th.) blev rykket fra den traditionelle rustur til den 4-dages rustur på campus. (Foto: Mikal Schlosser)

God studiestart for alle på DTU: Derfor har de studerende fire valgmuligheder

Det er ikke alle elever, der trives på de traditionelle rusture på DTU. Derfor har de i år fået en konkurrent. En fire dages rustur på campus i Lyngby er et alternativ til dem, der ind i mellem har brug for en pause.

Det Grønne Område - 10. september 2021 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og det er faktisk de gode erfaringer fra corona-tiden, der nu bliver sat i spil ved årets studiestart på DTU.

Andreas Baltzer Skov er formand for Polyteknisk Forening, der står bag den alternative studietur.

"Sidste år arrangerede vi alle rusture på campus. Vi kunne se på tilbagemeldingerne, at det synes mange af de studerende var rigtig positivt, og det kunne de godt se sig selv deltage i, også selvom de ville have mulighed for at deltage i de traditionelle rusture. Derfor valgte vi også at afholde den her rustur i år," fortæller PF-formand Andreas Baltzer Skov i en pressemeddelelse fra DTU.

OG det nye alternativ har været populært. Ud af de 4 rustursmodeller, som nye DTU-studerende kunne vælge, var det campusturen, der hurtigst fik fyldt pladserne op.

Mere snak mindre alkohol Turen på campus adskiller sig fra de traditionelle rusture ved, at der kun sælges alkohol fire timer om aftenen, og ved at de studerende kan tage hjem og sove, når aktiviteterne slutter kl. 22.30. Blandt de studerende er det da også samtalerne om den kommende studietid, der fylder, frem for den kommende fest.

Én af dem, Katrine Bøgelund på 21 år, var først tilmeldt den traditionelle rustur. Men hun trivedes ikke i det intense samvær, og det gjorde, at hun efter et døgn bad om at blive flyttet til campusturen i stedet. Det har betydet meget for hende, at alternativet var der.

"Jeg har egentlig ikke noget imod at møde en masse nye mennesker, men så har jeg også brug for at kunne trække mig. Det har man ikke mulighed for på den traditionelle rustur, og det er anstrengende for én, der er lidt mere introvert som mig. Her er det mere stille og roligt, og vi snakker og lærer hinanden at kende. Jeg synes virkelig, jeg har fået snakket godt med folk. Det har været mere personligt," forklarer hun.

Ifølge Katharina Ahrens, der er koordinator for bachelorstudiestarten på campusrusturen, har det været positivt for de tilmeldte, at de ikke har følt sig forpligtede til hele tiden at være 'på' og feste.

"Jeg hører, at det er positivt, at der ikke er alkoholsalg hele tiden. Det har en betydning for dem, der gerne vil på en tur og have en øl om aftenen, men som ikke har lyst til at drikke hele tiden. Turen henvender sig til dem, der ikke har overskud til det intensive i at være i en hytte flere dage med overnatning. Og til dem, der er lidt ældre, og som måske gerne vil hjem til deres børn om aftenen," fortæller hun.

Om kort tid skal arrangørerne bag rusturene og studiestarten evaluere de nye studerendes tilbagemeldinger og beslutte, om den fire dages rustur på campus også skal være et tilbud til næste år. Står det til PF-formanden alene, er der ingen tvivl.

"Så gentager vi succesen og øger antallet af pladser, så flere kan komme med," siger Andreas Baltzer Skov.