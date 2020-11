Lige under halvdelen af Lyngby-Taarbæk Kommunes flygtninge er i arbejde. Udvalgsformand regner ikke med, at den andel stiger markant. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: 'God' og 'middel' beskæftigelsesindsats: Sådan klarer kommunen sig med at få flygtninge i arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

'God' og 'middel' beskæftigelsesindsats: Sådan klarer kommunen sig med at få flygtninge i arbejde

Lyngby-Taarbæk Kommune er bedre end landsgennemsnittet, når det kommer til at få kvindelige flygtninge i beskæftigelse, mens mændene ligger på landsgennemsnittet, fortæller arbejdsmarkedsforsker

Det Grønne Område - 16. november 2020 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

I Lyngby-Taarbæk Kommune er man bedre end landsgennemsnittet, når det kommer til at få kvindelige flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge i arbejde.

Til gengæld går det ikke lige så godt med mændene. Her ligger kommunen på landsgennemsnittet, måske lidt under. Det fortæller professor og arbejdsmarkedsforsker for RUC, Bent Greve, til Det Grønne Område.

Særlige udfordringer Kvinderne først: Blandt de kvinder, der har været i Danmark i 0-3 år, er beskæftigelsen 19 procent på landsgennemsnit, fortæller Bent Greve. Og de kvindelige flygtninge, der har været her i 3-6 år, er beskæftigelsesprocenten 24 procent.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er beskæftigelsesprocenten blandt de kvindelige flygtninge 36 procent.

"Kommunens beskæftigelsesprocent for kvinderne er gode og fornuftige, for det er sværere at få dem ind på arbejdsmarkedet.

Årsagerne er, at mange af dem ikke har en uddannelse, de har ansvaret for børnene, der kan være kulturelle traditioner, hvor mand forsørger, og hvis manden først har fået arbejde, så kan kvinden ikke få offentlig forsørgelse. Hvis hun ikke kan det, er hun ikke i kontakt med det offentlige med henblik på at få et arbejde," siger han.

Ligesom landsgennemsnit Når det kommer til mændene, er præstationen mere middelmådig.

På landsplan er beskæftigelsesprocenten blandt de mandlige flygtninge, der har været i Danmark i 0-3 år, 49 procent. For dem, der har været her i 3-6 år, er tallet 60 procent, oplyser professoren.

I Lyngby-Taarbæk er beskæftigelsesprocenten blandt mændene 53 procent.

"Det er næsten det samme som tallene på landsplan, måske lige lidt under," siger Bent Greve.

Lær sproget, arbejd privat Spørger man Bent Greve, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune får flere flygtninge i beskæftigelse, lyder svaret sproget og arbejdsmarkedserfaringer i den private sektor.

"Sørg for de sproglige kompetencer. Få dem på sprogcentre og i uddannelse, så de får danskprøver, fordi uanset om vi har et internationalt arbejdsmarked, så er dansk centralt. Det hjælper, når man skal finde et job," siger han og fortsætter:

"Og så skal man have arbejdserfaring i den private sektor. Der er oftere ledige job, når man har været i praktik eller løntilskud. Og der har man nemmere ved at træffe beslutninger om at udvide," siger han.

FAKTA Flygtninge og beskæftigelse

I august 2020 boede der i Lyngby-Taarbæk Kommune 478 flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge. 190 kvinder og 288 mænd.

46 procent af kommunens flygtninge er i beskæftigelse. Med beskæftigelse menes virksomhedspraktik, løntilskud, under uddannelse og selvforsørgende.

Blandt mændene er beskæftigelsen 53 procent. Blandt kvinderne er beskæftigelsen 36 procent.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune Modtager de mest sårbare Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Karsten Lomholt (K), siger, at han gerne ser, at tallet af højere, og at det er dét, man arbejder på.

Samtidig påpeger han, at Lyngby-Taarbæk Kommune får de mest sårbare flygtninge, fordi behandlingsmulighederne ligger i Københavnsområdet. Men at man på den anden side også modtager mange enlige mænd, som er lettere at få i uddannelse og lettere at skaffe en midlertidig bolig.

Om beskæftigelsesprocenten blandt kvinderne siger han:

"I forhold til landsgennemsnittet er det godt. Men borgere, der går på arbejde hver dag, har svært ved at acceptere, at en så stor gruppe ikke er på arbejdsmarkedet. Men vi har gjort meget for at få denne gruppe i arbejde. Blandt andet har fysioterapeuter været med de kvinder, som siger, at de ikke kan arbejde på grund af smerter, på arbejde. De har fået øvelser, som kan hjælpe dem i arbejde. De fleste vil jo gerne arbejde," siger han.

Beskæftigelsen blandt mændene kommer dog nok aldrig til at blive nævneværdigt højere, erkender Karsten Lomholt.

"Der er nok en stor gruppe af dem, som aldrig kommer i arbejde, fordi vi får de mest sårbare borgere. Vi vil arbejde for, at tallet bliver højere, men jeg tvivler på, om procenten nogensinde kommer over 60 procent," siger han.

Noget på cv'et Formanden understreger dog, at målet fortsat er at øge beskæftigelsen.

"Vi vil se, om vi kan finde midlertidige job i kommunen, så de kan få joberfaring på cv'et og komme ud i det private erhvervsliv. Det er det første job, der er det vigtigste. Og så skal man lære dansk, for det er den første og største udfordring. Ellers får man aldrig et socialt liv og bliver del af Danmark," siger Karsten Lomholt, som dog er bekymret for, hvordan coronakrisen påvirker forhåbningerne om flere flygtninge i beskæftigelse.

" Vi har fået 300 nye arbejdsløse på grund af corona, og blandt dem kommer flygtningene typisk bagerst i køen," siger han.